Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ζητά βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του Game 2 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telekom Center.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» τόνισαν ότι έχουν κάνει καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε να επιβληθούν πρόστιμα 100.000 ευρώ τόσο στον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όσο και στην «πράσινη» ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός».

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