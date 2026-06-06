«Καψόνι» του Τραμπ στην ομάδα του Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ χορήγησαν τελικά βίζα στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, αλλά άφησαν εκτός πολλά μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου, προκαλώντας οργή στην Τεχεράνη.

Η διαδικασία έκδοσης των βίζων ολοκληρώθηκε στην Τουρκία, όπου βρισκόταν η ιρανική αποστολή προηγουμένως, μετά από καθυστέρηση που είχε αφήσει την ομάδα σε αναμονή.

Η ιρανική πρεσβεία στην Τουρκία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για αυθαίρετη και μεροληπτική μεταχείριση, επισημαίνοντας ότι πολλά βασικά μέλη της ομάδας δεν έλαβαν την έγκριση για βίζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για την άδεια εισόδου της αποστολής στις ΗΠΑ. Οι βίζες χορηγήθηκαν τελικά μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, δήλωσε ενθουσιασμένος από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Τουρκία, όπου βρέθηκε μέχρι σήμερα η αποστολή από την Τεχεράνη, αλλά τώρα το Ιράν δηλώνει εξοργισμένο, επειδή δεν έλαβαν τη σχετική έγκριση όλα τα μέλη της ομάδας.



«Έχουν οδηγήσει την αυθαίρετη και μεροληπτική μεταχείριση της ιρανικής ομάδας σε νέο επίπεδο», έγραψε η ιρανική πρεσβεία στην Τουρκία μέσω X, σε απάντηση στη δήλωση Μπάρακ. «Γιατί δεν αναφέρετε ότι σε ένα μεγάλο μέρος του διοικητικού προσωπικού, των τεχνικών συμβούλων και άλλων βασικών μελών, που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία οποιασδήποτε εθνικής ομάδας, δεν χορηγήθηκαν τελικά βίζες εισόδου;» συνέχιζε η δήλωση.



Πρώτος σταθμός το Μεξικό



Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο διευθυντής της ομάδας, εκπρόσωποι του υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Ασφαλείας, όπως και ο υπεύθυνος Τύπου της ομάδας είναι μεταξύ εκείνων στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν συνολικά δώδεκα απορριφθείσες αιτήσεις, αλλά η επίσημη επιβεβαίωση από την ομοσπονδία εκκρεμεί ακόμη.



Σύμφωνα μάλιστα με αθλητικό ιστότοπο, δεν έχει δοθεί βίζα ούτε στον πρόεδρο της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όσοι επηρεάζονται από αυτή την απόφαση αναμένεται να συνοδεύσουν την εθνική ομάδα στην Τιχουάνα σήμερα για να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για βίζα στο Μεξικό. Η ομάδα αναμένεται να φτάσει στην πόλη κοντά στα σύνορα με την πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής.



Ο Μπάρακ επαίνεσε τον… εαυτό του



Την Παρασκευή, ο Μπάρακ είχε επαινέσει την αμερικανική πρεσβεία για τον χειρισμό της κατάστασης. «Είμαι περήφανος για την εξαιρετική ομάδα μας στην αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα, η οποία διεκπεραίωσε τις βίζες για την ιρανική εθνική ομάδα στο δρόμο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, αναφερόμενος σε δημοσίευμα που έλεγε ότι οι Ιρανοί παίκτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαν λάβει βίζες εισόδου για τις ΗΠΑ. Τρεις ημέρες νωρίτερα, οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές είχαν πράγματι λάβει τις βίζες τους για το Μεξικό. Η ομάδα συνέχιζε την προετοιμασία της στην Τουρκία.



Ο πρώτος αγώνας της είναι προγραμματισμένος στις ΗΠΑ για τις 15 Ιουνίου εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στις ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου. Αρχικά ήταν προγραμματισμένη μια πτήση προς την Ισπανία το Σάββατο, μετά την οποία η ομάδα θα ταξιδέψει στην έδρα του τουρνουά στην Τιχουάνα του Μεξικού.



Η ομάδα είχε αρχικά σχεδιάσει να έχει τη βάση της στο Τουσόν της Αριζόνα, αλλά αργότερα αυτό άλλαξε και επελέγη το Μεξικό. Ωστόσο, οι τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ. Αποτελεί μοναδική πρωτοτυπία να ταξιδεύει στο έδαφος μιας χώρας αποστολή μιας άλλης, την ώρα που οι δυο τους ουσιαστικά βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.



Πηγή: n-tv

Πηγή: Deutsche Welle

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