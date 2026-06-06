Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Την Κυριακή 7 Ιουνίου διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο με περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους να εκλέγουν 120 βουλευτές.

Είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 16 μήνες, μετά από δύο εκλογές το 2025 όπου το κίνημα Αυτοδιάθεση του Αλμπιν Κούρτι είτε απέκτησε πλειοψηφία είτε απέτυχε να εκλέξει πρόεδρο λόγω αποχής αντιπολίτευσης.

Οι βασικοί διεκδικητές στις εκλογές είναι η Αυτοδιάθεση (φαβορί), η Δημοκρατική Ένωση του Κοσόβου (LDK), το Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου (PDK) με επικεφαλής τον Χασίμ Θάτσι που δικάζεται στη Χάγη, και η Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου (AAK) με τον Ραμούς Χαραντινάι.

Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται αύριο, Κυριακή 7 Ιουνίου, στο Κόσοβο, όπου περίπου δύο εκατομμύρια πολίτες με δικαίωμα ψήφου καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές για το κοινοβούλιο. Πρόκειται για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 16 μήνες.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το κίνημα Αυτοδιάθεση (VV) του 'Αλμπιν Κούρτι αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 42,3% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει πλειοψηφία στη βουλή για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στις επαναληπτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2025, ο Κούρτι πέτυχε άνετη πλειοψηφία, καθώς το κόμμα του συγκέντρωσε το 51,1% των ψήφων. Παρ' όλα αυτά, η εκλογή προέδρου Δημοκρατίας αποτέλεσε εμπόδιο στη διακυβέρνηση του Κούρτι.

Η αδυναμία επίτευξης συμβιβασμού για το πρόσωπο του υποψηφίου οδήγησε στην αποχή της αντιπολίτευσης από τις τρεις συνεδριάσεις για την εκλογή προέδρου. Έτσι, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία και η βουλή διαλύθηκε, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Οι βασικοί «παίκτες» στην αυριανή εκλογική αναμέτρηση είναι ήδη γνωστοί. Εκτός από την «Αυτοδιάθεση» του Κούρτι, που θεωρείται φαβορί, την ψήφο των πολιτών διεκδικούν η Δημοκρατική Ένωση του Κοσόβου (LDK), που ίδρυσε ο Ιμπραήμ Ρουγκόβα, το Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου (PDK) με επικεφαλής τον Χασίμ Θάτσι, ο οποίος δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου, και η Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου (AAK), υπό τον πρώην διοικητή του UCK, Ραμούς Χαραντινάι.

Το νέο στοιχείο αυτών των εκλογών είναι η συμμετοχή της τέως προέδρου Δημοκρατίας Βιόσα Οσμάνι, η οποία ηγείται του ψηφοδελτίου της LDK.

Ο 'Αλμπιν Κούρτι εκφράζει την αισιοδοξία ότι οι πολίτες θα δώσουν τέλος στην πολιτική αστάθεια ενισχύοντας το κόμμα του με την ψήφο τους.

«Πιστεύω ότι οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να σταματήσει μια κοινωνικό-ιστορική και πολιτική τάση, που πρεσβεύει με το έργο της η “Αυτοδιάθεση”, δημιουργείται ένα μεγαλύτερο λαϊκό κύμα. Κάθε φορά που προσπαθούσαν να μας σταματήσουν, αυτό το κύμα φουσκώνει», δήλωσε ο Κούρτι.

Η επιστροφή της Βιόσα Οσμάνι στην ενεργό κομματική πολιτική φαίνεται πως έπληξε την αυτοπεποίθηση του Κούρτι. Αναλυτές ερμηνεύουν ως διαφυγή στον λαϊκισμό την προεκλογική παροχή των 100 ευρώ σε φοιτητές, εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανήλικους. Το Κόσοβο, με κατώτατο μισθό 350 ευρώ (στοιχεία ΔΝΤ για το 2025), παραμένει μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης.

Οι συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη διατροφής, η ύφεση λόγω έλλειψης άμεσων ξένων επενδύσεων και η αδυναμία εκταμίευσης ευρωπαϊκών πόρων εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας δημιουργούν ένα δύσκολο κλίμα στην κοινωνία. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί, υποσχόμενη «αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων έως και 50%».

Στο κοινοβούλιο του Κοσόβου, οι εθνικές μειονότητες εκπροσωπούνται με 20 βουλευτές, εκ των οποίων οι 10 ανήκουν στη σερβική κοινότητα. Το κόμμα «Σερβική Λίστα», που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι, αναμένεται να καταλάβει τις περισσότερες έδρες αυτής της ομάδας. Στις προηγούμενες εκλογές, το κόμμα αυτό είχε εννέα βουλευτές, ενώ μία έδρα κατέλαβε βουλευτής που δεν επηρεάζεται από το Βελιγράδι.

Η «Σερβική Λίστα» διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στο παρελθόν, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πλειοψηφίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Μετά την άνοδο του 'Αλμπιν Κούρτι στην εξουσία το 2021, το κόμμα αποκλείστηκε από τη διακυβέρνηση, ενώ η επιβολή της εξουσίας του κεντρικού κράτους, ακόμη και με τη χρήση βίας, στις σερβικές περιοχές μείωσε περαιτέρω την πολιτική επιρροή της «Σερβικής Λίστας» και του Βελιγραδίου.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε τέλμα τον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας για την ομαλοποίηση των σχέσεων, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βρυξέλλες, ενόψει των εκλογών, κάλεσαν όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα, ώστε να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και να συνεχιστεί ο διάλογος με το Βελιγράδι.

Πηγή: skai.gr

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