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Ρωσία: Κατασβέστηκε η πυρκαγιά σε διυλιστήριο - Διάψευση ότι προέκυψε από ουκρανικό drone

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Τιουμέν δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα. Η πυρκαγιά οφειλόταν σε «παραβιάσεις τεχνολογικής διαδικασίας»

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διυλιστήριο

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αντιπίνσκι, το μεγαλύτερο ανεξάρτητο εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας στην περιοχή του Τιουμέν, κατασβέστηκε, μετέδωσε το Σάββατο το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο εκτάκτων αναγκών.

Η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στο διυλιστήριο νωρίτερα το Σάββατο, οφειλόταν σε «παραβιάσεις της τεχνολογικής διαδικασίας» σε μία από τις μονάδες καθαρισμού, δήλωσαν οι τοπικές αρχές, διαψεύδοντας τις αναφορές ότι υπεύθυνη ήταν μια επίθεση με ουκρανικό drone.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Τιουμέν, Αλεξάντρ Μουρ, δήλωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Βίντεο από την πυρκαγιά:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά διυλιστήρια Ρωσία
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