Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αντιπίνσκι, το μεγαλύτερο ανεξάρτητο εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας στην περιοχή του Τιουμέν, κατασβέστηκε, μετέδωσε το Σάββατο το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο εκτάκτων αναγκών.

Η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στο διυλιστήριο νωρίτερα το Σάββατο, οφειλόταν σε «παραβιάσεις της τεχνολογικής διαδικασίας» σε μία από τις μονάδες καθαρισμού, δήλωσαν οι τοπικές αρχές, διαψεύδοντας τις αναφορές ότι υπεύθυνη ήταν μια επίθεση με ουκρανικό drone.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Τιουμέν, Αλεξάντρ Μουρ, δήλωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Βίντεο από την πυρκαγιά:

🇺🇦🇷🇺 Drones ucranianos atacaron la refinería Antipinsky, en Tiumén, una de las mayores instalaciones privadas de Rusia con capacidad de más de 9 millones de toneladas al año. El ataque golpeó una infraestructura clave de combustibles. pic.twitter.com/yCYIQ8qz8N — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) June 6, 2026

Πηγή: skai.gr

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