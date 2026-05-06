Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού στην ύποπτη έξαρση πάνω στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ανήλθε σε πέντε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Στα επιβεβαιωμένα κρούσματα περιλαμβάνονται άτομα που απομακρύνθηκαν από το πλοίο με ιατρική αεροκομιδή.

Τα δύο νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν άτομα που απομακρύνθηκαν από το πλοίο νωρίτερα την Τετάρτη και φέρεται να βρίσκονται σε «σοβαρή» κατάσταση.

Οι δύο ασθενείς και ένα τρίτο άτομο, το οποίο είναι ασυμπτωματικό αλλά αποτελεί στενή επαφή ενός Γερμανού υπηκόου που πέθανε στις 2 Μαΐου, επρόκειτο να μεταφερθούν σε ασθενοφόρα που περίμεναν στην ακτή για να τους παραλάβουν, δήλωσαν αξιωματούχοι του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήριο στο ABC News.

Στη συνέχεια θα μεταφέρονταν σε αεροδρόμιο, όπου αναμενόταν να επιβιβαστούν σε ειδική πτήση ιατρικής εκκένωσης προς την Ολλανδία. «Ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους διαχειριστές του πλοίου για τη στενή παρακολούθηση της υγείας των επιβατών και του πληρώματος, συνεργαζόμενος με χώρες για την υποστήριξη της κατάλληλης ιατρικής παρακολούθησης και εκκένωσης όπου απαιτείται», δήλωσε ο Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη, στην οποία επιβεβαίωσε τις εκκενώσεις.

«Η παρακολούθηση και η συνέχεια για τους επιβάτες που βρίσκονται επί του πλοίου και για εκείνους που έχουν ήδη αποβιβαστεί έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τους διαχειριστές του πλοίου και τις εθνικές υγειονομικές αρχές», συνέχισε.

Έκτακτη προσγείωση «για τεχνικούς λόγους» στα Κανάρια Νησιά

Παράλληλα, το αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε στα Κανάρια Νησιά το απόγευμα για «τεχνικούς λόγους», προκειμένου να επιδιορθωθεί ο ελαττωματικός θάλαμος προστασίας ενός ασθενή, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή προσκείμενη στις τοπικές αρχές.

«Κανείς δεν θα αποβιβαστεί, ούτε θα επιβιβαστεί» στο αεροπλάνο αυτό, το οποίο θα συνεχίσει την προγραμματισμένη πορεία του προς την Ολλανδία, διευκρίνισε η ίδια πηγή σημειώνοντας ότι το Μαρόκο αρνήθηκε να δεχτεί το αεροασθενοφόρο στο έδαφός του.

Με βάση το σχέδιο πτήσης που καταγράφεται από τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar24, το αεροπλάνο θα κάνει και νέα στάση, στη Μάλαγα της Ισπανίας, πριν συνεχίσει το ταξίδι προς το Άμστερνταμ.

Γύρω στις 18.30 (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Λας Πάλμας. Είχε απογειωθεί από το Πράσινο Ακρωτήρι και ακολουθούσε ένα πρώτο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν επίσης στην Ολλανδία, ωστόσο παρεξέκλινε της πορείας του, έκανε κύκλους πάνω από τον Ατλαντικό και κατόπιν προσγειώθηκε στο νησί Γκραν Κανάρια.

Χαμηλός ακόμα ο κίνδυνος

Ο Tedros πρόσθεσε ότι «ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός». Τα τρία προηγούμενα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού περιλαμβάνουν μια γυναίκα που αποβιβάστηκε και επέστρεφε σπίτι της από την Ολλανδία, έναν Βρετανό υπήκοο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ, και έναν επιβάτη που ταξίδεψε στο πρώτο σκέλος του ταξιδιού και επί του παρόντος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions, η οποία διαχειρίζεται το πλοίο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι.

«Οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα χανταϊού που εντοπίστηκε σε επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius», ανέφερε ο ΠΟΥ στο X την Τετάρτη. «Ανταποκρίθηκε σε email του διαχειριστή του πλοίου που ενημέρωνε τους επιβάτες για το υγειονομικό γεγονός, παρουσιάστηκε σε νοσοκομείο στη Ζυρίχη της Ελβετίας και λαμβάνει φροντίδα».

Ένας επιδημιολόγος του ΠΟΥ δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο σε αυτή την έξαρση.

Ο τύπος του ιού σε αυτή την έξαρση επιβεβαιώθηκε ως χανταϊός των Άνδεων (Andes hantavirus) από το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων στη Νότια Αφρική και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Γενεύης στην Ελβετία, ανέφερε ο ΠΟΥ την Τετάρτη. Ο χανταϊός των Άνδεων έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η Oceanwide Expeditions δήλωσε ότι από τους τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το πλοίο, οι δύο έχουν συμπτώματα και είναι σε σοβαρή κατάσταση και ο τρίτος είναι ασυμπτωματικός αλλά στενή επαφή του Γερμανού που πέθανε στις 2 Μαΐου. «Σε συνεργασία με το RIVM (Ολλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος), η Oceanwide Expeditions επεκτείνει την ιατρική φροντίδα επί του πλοίου με δύο λοιμωξιολόγους, που φτάνουν σήμερα αεροπορικώς από την Ολλανδία. Αυτό διασφαλίζει ότι μπορεί να παρασχεθεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα εάν χρειαστεί, κατά το επόμενο στάδιο αυτής της εξελισσόμενης κατάστασης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ελλιμενισμός στην Τενερίφη

Αξιωματούχοι του Πράσινου Ακρωτηρίου δήλωσαν την Τρίτη ότι το πλοίο αναμένεται να πλεύσει προς το ισπανικό νησί της Τενερίφης, όπου οι ισπανικές υγειονομικές αρχές θα αναλάβουν τις περαιτέρω έρευνες, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών δοκιμών και κλινικών αξιολογήσεων, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους επιβάτες.

Ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων δήλωσε την Τετάρτη ότι η περιφερειακή κυβέρνηση είναι αντίθετη στο να επιτραπεί στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο να ελλιμενιστεί στην Τενερίφη.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του», δήλωσε ο πρόεδρος Fernando Clavijo στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Clavijo ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ζήτησε συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό για να συζητήσουν για το πλοίο. Πρόσθεσε ότι τα Κανάρια Νησιά «ενεργούν πάντα με υπευθυνότητα, αλλά δεν μπορούν να αποδεχθούν αποφάσεις που λαμβάνονται πίσω από την πλάτη των θεσμών των Καναρίων Νήσων και χωρίς επαρκή ενημέρωση του πληθυσμού».

Η Mónica García, υπουργός Υγείας της Ισπανίας, δήλωσε ότι μόλις το πλοίο φτάσει στο λιμάνι της Granadilla de Abona στα Κανάρια Νησιά, θα ενεργοποιηθεί ένας «κοινός μηχανισμός ελέγχου και εκκένωσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών», σύμφωνα με το RTVE. «Εκτός εάν η ιατρική τους κατάσταση το εμποδίζει, όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, για τον οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα», δήλωσε η Garcia.

Αξιωματούχοι του ΠΟΥ νωρίτερα την Τετάρτη δήλωσαν ότι οι τρεις εκκενωθέντες επρόκειτο να μεταφερθούν σε αεροπλάνα με προορισμό τόσο την Ολλανδία όσο και την Τενερίφη, αλλά αργότερα ενημέρωσαν το σχέδιο έτσι ώστε όλοι να σταλούν στην Ολλανδία, δήλωσαν αξιωματούχοι στο ABC News.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.