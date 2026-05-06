Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Ένας Γάλλος υπήκοος - ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - προσβλήθηκε από χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του υπουργείου Υγείας.

Αυτό θα ήταν το πρώτο άτομο που προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο. Ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών ιχνηλάτησης επαφών που διεξάγονται για επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Διεξάγονται εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων - τον μόνο τύπο ιού χανταΐου που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.

Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship.



He had responded to an email from the ship’s operator informing the passengers of the health event, and presented himself to a hospital in Zurich, Switzerland, and… pic.twitter.com/4mmBd7qSA4 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2026



Έκτοτε, η κατάσταση συνεχίζει να παρακολουθείται στενά από τις γαλλικές και διεθνείς υγειονομικές αρχές. Στις 4 Μαΐου, ελήφθησαν δείγματα στο πλοίο από άτομα που εμφάνιζαν συμπτώματα από ειδικούς του Ινστιτούτου Παστέρ στο Ντακάρ. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης για περαιτέρω ιολογική ανάλυση και αλληλούχιση του ιού.

Εν αναμονή αυτών των αποτελεσμάτων, έχουν εφαρμοστεί προληπτικά μέτρα στο πλοίο, όπως η απομόνωση των συμπτωματικών ατόμων και ο περιορισμός της επαφής μεταξύ των επιβατών.

Τρεις ασθενείς, οι οποίοι αποτελούν ύποπτα κρούσματα του ιού, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Το ολλανδικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι εκκενώθηκαν ένας Ολλανδός, ένας Βρετανός και ένας Γερμανός υπήκοος. Δύο νοσούν, ενώ ο ένας είναι εξετάζεται.

Ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων δεν αποδέχεται τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, μέσα στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, και ζητά επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Χθες, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους». Στη συνέχεια, αφού φτάσει το πλοίο (σε τρεις με τέσσερις ημέρες) ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν επιβάτες και πλήρωμα και στη συνέχεια όλοι θα αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.