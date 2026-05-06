Μακρόν σε Πεζεσκιάν: Άρση του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ χωρίς όρους

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, με βασικό αντικείμενο την «εν εξελίξει κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του Στενού χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοΐας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολυεθνική αποστολή που έχουν συγκροτήσει η Γαλλία και η Βρετανία μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών και των ασφαλιστών. «Η αποστολή αυτή θα είναι, από τη φύση της, διακριτή από τις εμπόλεμες πλευρές. Η προώθηση του αεροπλανοφόρου “Σαρλ ντε Γκωλ” εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να συζητήσει το ζήτημα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι η επίλυση της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ θα συμβάλει στην πρόοδο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Je viens de m’entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.



J’ai marqué ma vive préoccupation sur l'escalade en cours, et condamné les frappes injustifiées contre les infrastructures civiles émiriennes et plusieurs navires.



Toutes les parties doivent lever le blocus… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.