Συνελήφθη χθες (15.01.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου στα Χανιά 60χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με το politikakritis.gr, διατηρούσε 5 ζώα συντροφιάς σε ακατάλληλες για τη διαβίωσή τους συνθήκες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, χθες (15.01.2026) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε υπαίθριους και περιβάλλοντες χώρους της οικίας του 60χρονου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε να διατηρεί πέντε σκυλιά σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωση τους συνθήκες με συνέπεια την παθητική κακοποίηση τους, ενώ στερούνταν και ηλεκτρονικής σήμανσης. Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή: skai.gr

