Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Τρίτη στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποπέμψει τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Εικόνες από ισραηλινά μέσα δείχνουν την αστυνομία να στήνει οδοφράγματα κοντά στην κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και έξω από τα κεντρικά γραφεία των IDF στο Τελ Αβίβ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απέπεμψε νωρίτερα τον Γιοάβ Γκάλαντ.

Αντικαταστάτης του θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατζ. Ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου Γκίντεον Σάαρ θα αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου απέλυσε τον Γκάλαντ όταν τον κάλεσε στο γραφείο του το απόγευμα της Τρίτης (5/11). Του επέδωσε την επιστολή η οποία είχε μόλις μία πρόταση και ανέφερε ότι η θητεία θα λήξει μέσα σε 48 ώρες.

Στη συνέχεια ο Νετανιάχου μαγνητοσκόπησε το μήνυμα με το οποίο ανακοίνωνε την απόφασή του.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Ο ηγέτης του κόμματος Yisrael Beiteinu Αβίγκντορ Λίμπερμαν – ο οποίος έχει διατελέσει μεταξύ άλλων υπουργός Εξωτερικών (2009-2012, 2013-2015) και Άμυνας (2016-2018) – επέκρινε έντονα απόψε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι μετατρέπει τη χώρα σε «μπανανία».

«Αντί να μεριμνά πρωτίστως για την ασφάλεια της χώρας και να θέτει σε προτεραιότητα την ευημερία πολιτών και στρατιωτών, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να αποπέμψει τον υπουργό Άμυνας και να ξεκινήσει ένα νέο γύρο διορισμών εν καιρώ πολέμου, προκειμένου να εξυπηρετήσει επαίσχυντες πολιτικές ανάγκες», σχολίασε ο Λίμπερμαν για να υπογραμμίσει με νόημα στη συνέχεια πως «εάν μπορεί ένας υπουργός Άμυνας να αντικατασταθεί εν καιρώ πολέμου, μπορεί επίσης να αντικατασταθεί κι ένας πρωθυπουργός».

Ο κ. Γκάλαντ ήταν «ο μοναδικός φυσιολογικός άνθρωπος στην κυβέρνηση», σχολίασε ο Σαμουήλ Μίλερ, εκπαιδευτικός 54 ετών, προσάπτοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου πως άνοιξε «νέα μέτωπα», πως διεξάγει «αδικαιολόγητους πολέμους». Ο πρωθυπουργός «δεν κάνει τίποτα για να διατηρήσει την ειρήνη για εμάς, για τους Παλαιστίνιους και για όλες τις άλλες χώρες στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει «απολύτως τίποτα για να απελευθερωθούν οι όμηροι» στη Λωρίδα της Γάζας, έκρινε ακόμη.

Ο πρωθυπουργός «απέτυχε στο καθήκον που του εμπιστευτήκαμε», είπε από την πλευρά της η Εϊνάβ Τσανγκαουκέρ, ο γιος της οποίας Ματάν κρατείται όμηρος στον παλαιστινιακό θύλακο.

Έχει «εγκαταλείψει» τους ομήρους, κατήγγειλε, κατηγορώντας τον κ. Νετανιάχου πως «θέτει σε κίνδυνο εσκεμμένα την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ» και καθαίρεσε τον κ. Γκάλαντ «εξαιτίας προσωπικής διαφοράς» τους για τον τρόπο με τον οποίο θα «συνεχιστεί ο πόλεμος» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Μπίμπι προτιμά να θυσιάσει τον γιο μου», δήλωσε ακόμη στο ισραηλινό Κανάλι 12, χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο του πρωθυπουργού.

Έκανε καλά που απέπεμψε τον Γκάλαντ λέει ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «έκανε καλά» που απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit.

Με τον Γκάλαντ στην ηγεσία του στρατού, «η απόλυτη νίκη δεν μπορεί να επιτευχθεί», δήλωσε ο υπουργός σε μήνυμά του στο Telegram.

Έχουμε μια τρελή και άρρωστη ηγεσία υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός Μπένετ

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ κατέκρινε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αποπομπή του υπουργού Άμυνας Γιάλαντ σε καιρό πολέμου, λέγοντας ότι η σημερινή ηγεσία είναι «τρελή και άρρωστη».

"Αυτό το έθνος των λεόντων έχει μια άρρωστη και τρελή ηγεσία", τονίζει ο Μπένετ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Απευθύνω έκκληση στους στρατιώτες μας σε όλα τα μέτωπα: Μην χάνετε την εστίαση κατά του εχθρού. Εάν μας φυλάτε, εμείς οι πολίτες θα σας φυλάξουμε. Μην απελπίζεστε, η αλλαγή έρχεται».

