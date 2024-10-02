Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι απαγορεύεται στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες η είσοδος στη χώρα λόγω της αποτυχίας του να «καταδικάσει απερίφραστα» τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

«Όποιος δεν μπορεί να καταδικάσει απερίφραστα την αποτρόπαια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, όπως έχει κάνει σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο, δεν αξίζει να πατήσει το πόδι του στο ισραηλινό έδαφος», είπε στο X ο Ίσραελ Κατς.

Ο κ. Γκουτέρες καταδίκασε χθες τη «διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με κλιμάκωση μετά την κλιμάκωση» και ζήτησε κατάπαυση του πυρός σε μια δήλωση που δεν ανέφερε συγκεκριμένα το Ιράν.

Παράλληλα, στο Τελ Αβίβ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας.

Από αξιωματούχους γίνεται διαρροή ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει δυνατά το Ιράν, στοχεύοντας σε στρατηγικές υποδομές.

Πηγή: skai.gr

