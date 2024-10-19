Χαμενεΐ: H Χαμάς είναι και θα παραμείνει ζωντανή

«Η Χαμάς είναι και θα παραμείνει ζωντανή» δηλώνει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μετά το μήνυμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για αντίποινα για την επίθεση κοντά στην κατοικία του.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έγραψε τη συγκεκριμένη φράση σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ λίγα 24ωρα μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς,Γιαχία Σινουάρ.

חמאס חי ויישאר חי. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 19, 2024

Νετανιάχου: Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να με δολοφονήσουν θα πληρώσουν βαρύ τίμημα

Νωρίτερα, με νέο μήνυμά του αφότου ένα drone της Χεζμπολάχ στόχευσε το σπίτι του στην Καισάρεια, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι η επίθεση των IDF στο Ιράν είναι αναπόδραστη.

«Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν εμένα και τη σύζυγό μου σήμερα έκαναν ένα πικρό λάθος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Σημειώνεται ότι ο κ. Νετανιάχου και η οικογένειά του βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ κατά την επίθεση.



Ξεκαθάρισε ότι η επίθεση δεν θα τον αποτρέψει από τη συνέχιση του πολέμου, και ότι όποιος βλάψει τους Ισραηλινούς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».



«Θα συνεχίσουμε να εξοντώνουμε τους τρομοκράτες σας, θα φέρουμε πίσω τους ομήρους μας από τη Γάζα, θα φέρουμε πίσω τους κατοίκους μας στον βορρά», δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Το drone ήταν ιρανικής κατασκευής, ενορχηστρωτής ήταν το ίδιο το Ιράν», ανέφεραν νωρίτερα ισραηλινοί κύκλοι στον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ Σταύρο Ιωαννίδη, ωστόσο υπήρξε προβληματισμός που διαπεράστηκε η ισραηλινή αεράμυνα.

Οι ζημιές στο σπίτι του Νετανιάχου από το χτύπημα, που προκάλεσαν τα άμεσα αντίποινα του Ισραήλ στη Βηρυτό, είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού.



Ο κ. Νετανιάχου μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον. Οι τρεις τους δήλωσαν συγκλονισμένοι για την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού με UAV.

The Iranian proxies who attempted to assassinate Prime Minister Netanyahu and his family today have once again exposed Iran's true face and the evil axis it leads.



I fully support the Prime Minister's statement and emphasize: Israel will continue to strike terrorists and their… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 19, 2024

Η ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ Ισραήλ Κατς:



«Οι Ιρανοί πληρεξούσιοι που επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την οικογένειά του σήμερα, αποκάλυψαν για άλλη μια φορά το πραγματικό πρόσωπο του Ιράν και τον σατανικό άξονα του οποίου ηγείται.



Υποστηρίζω πλήρως τη δήλωση του Πρωθυπουργού και τονίζω: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά τρομοκράτες και τους δωρητές τους με δύναμη και αποφασιστικότητα, όπου και όποτε χρειαστεί, μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας.



Οι εχθροί του Ισραήλ θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για κάθε προσπάθεια να βλάψουν τους πολίτες, τους στρατιώτες και τους ηγέτες μας. Δεσμευόμαστε να φέρουμε πίσω τους ομήρους, να φέρουμε πίσω τους κατοίκους του Βορρά στα σπίτια τους και να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας που θα εγγυάται την ύπαρξή μας για τις επόμενες γενιές».

