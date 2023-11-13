Χαμάς: Τουλάχιστον 31 νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε Τζαμπαλίγια

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο Shehab που πρόσκειται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, καταγράφονται σκηνές πανικού σε μια περιοχή με φλεγόμενα ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων.

Μέχρι στιγμής οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν έχουν επιβεβαιώσει το συγκεριμένο πλήγμα.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση μαχητών της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν περισσότεροι από 240.

Στον αντίποδα, παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι 11.240 άνθρωποι – μεταξύ αυτών 4.630 παιδιά και 3.130 γυναίκες – έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

