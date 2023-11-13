Μπουρκίνα Φάσο: Τουλάχιστον 70 νεκροί στη σφαγή του χωριού Ζαονγκό

Τουλάχιστον 70 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά την πρόσφατη επίθεση ενόπλων στο χωριό Ζαονγκό, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας Σιμόν Γκνανού.

Από τη σφαγή της 5ης Νοεμβρίου υπήρξαν τουλάχιστον 70 θύματα, «κυρίως παιδιά και ηλικιωμένοι», αναφέρει ο εισαγγελέας σε δελτίο Τύπου, επισημαίνοντας πως επί του παρόντος «οι δράστες της θηριωδίας παραμένουν άγνωστοι».

Χθες Κυριακή, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την πολύνεκρη επίθεση, καλώντας τις αρχές στην Ουαγκαντούγκου να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση και να εντοπίσουν τους δράστες.

Την 30ή Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το στρατιωτικό πραξικόπημα που έφερε στην εξουσία τον λοχαγό Τραορέ, στη θέση του αντισυνταγματάρχη Πολ-Ανρί Νταμιμπά, του επικεφαλής του πρώτου πραξικοπήματος πέρυσι στην Μπουρκίνα Φάσο, που ανέτρεψε τον πρόεδρο Ροκ Καμπορέ μερικούς μήνες νωρίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

