Χαμάς: Το Ισραήλ έπληξε μια περιοχή όπου κρατείτο μια όμηρος

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινό πλήγμα, που πραγματοποιήθηκε αφού ανακοινώθηκε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, την Τετάρτη, στόχευσε μια περιοχή όπου κρατείτο μία όμηρος.
Ο Άμπου Ουμπάιντα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, δεν αποκάλυψε ποια ήταν η τύχη της ομήρου.
Πηγή: skai.gr
