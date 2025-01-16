Λογαριασμός
Χαμάς: Το Ισραήλ έπληξε μια περιοχή όπου κρατείτο μια όμηρος

Ο Άμπου Ουμπάιντα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, δεν αποκάλυψε ποια ήταν η τύχη της ομήρου

Γαζα

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινό πλήγμα, που πραγματοποιήθηκε αφού ανακοινώθηκε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, την Τετάρτη, στόχευσε μια περιοχή όπου κρατείτο μία όμηρος.

Ο Άμπου Ουμπάιντα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, δεν αποκάλυψε ποια ήταν η τύχη της ομήρου.

TAGS: συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς κατάπαυση του πυρός όμηρος
