«Η Χαμάς απορρίπτει τις συμφωνίες και δημιουργεί μια κρίση της τελευταίας στιγμής που εμποδίζει μια συμφωνία», ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου το πρωί της Πέμπτης, αναβάλλοντας το υπουργικό που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα το οποίο και θα επικύρωνε τη συμφωνία για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων που συμφωνήθηκε χθες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Η Χαμάς ανακαλεί τις ρητές συμφωνίες που συμφωνήθηκαν με τους μεσολαβητές και το Ισραήλ σε μια απόπειρα εκβιασμού την τελευταία στιγμή» επισημαίνει.

«Το Ισραήλ δεν θα ορίσει ημερομηνία για τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ή της κυβέρνησης έως ότου οι διαμεσολαβητές ανακοινώσουν ότι η Χαμάς έχει εγκρίνει όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Izzat el-Reshiq δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η οργάνωση είναι προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τους μεσολαβητές την Τετάρτη.

Πληροφορίες της Jerusalem Post ανέφεραν νωρίτερα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ που ήταν προγραμματισμένο για τις 11 θα καθυστερήσει καθώς η αντιπροσωπεία που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις εργασίες της στο Κατάρ.

Νωρίτερα, το Γραφείο του Νετανιάχου είχε εκδώσει και πάλι ανακοίνωση κατηγορώντας τη Χαμάς ότι προσπαθεί να αποχωρήσει τελευταία στιγμή από τη συμφωνία για τους ομήρους λέγοντας ότι επιδιώκει αλλαγές την τελευταία στιγμή.

«Σε αντίθεση με μια ρητή ρήτρα που δίνει στο Ισραήλ το δικαίωμα να ασκήσει βέτο για την απελευθέρωση μαζικών δολοφόνων που είναι σύμβολα του τρόμου, η Χαμάς απαιτεί να υπαγορεύσει την ταυτότητα αυτών των τρομοκρατών», αναφέρεται στην ανακοίνωση και συνεχίζει: «Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα να παραμείνει σταθερή στα όσα έχουν συμφωνηθεί και να απορρίψει κατηγορηματικά τις απόπειρες εκβιασμού της Χαμάς την τελευταία στιγμή».

Προβλήματα με τον κυβερνητικό συνασπισμό

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή Haaretz αναφέρει ότι ο MK Zvi Succot, ο οποίος εκπροσωπεί το κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού υπό την ηγεσία του υπουργού Οικονομικών Bezalel Smotrich, είπε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» το κόμμα να αποχωρήσει από την κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου εάν εγκριθεί μια συμφωνία με τη Χαμάς.

«Εάν η συμφωνία οδηγεί στη διακοπή του πολέμου χωρίς να επιτευχθούν οι στόχοι της, δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας στην κυβέρνηση. Είμαστε σε συζητήσεις με τον πρωθυπουργό για να εξασφαλίσουμε εγγυήσεις ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσαμε να δεχθούμε, ούτε προϋπολογισμούς, ούτε θέσεις, ούτε καν μια μετατόπιση στη Δυτική Όχθη όπου διαλύουμε το παλαιστινιακό κράτος, που υπερτερεί αυτού του ζητήματος» δήλωσε σε συνέντευξή τους.

Τι ορίζει η συμφωνία

Η πρώτη φάση της συμφωνίας θα διαρκέσει 42 ημέρες και η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινήσει δύο ή τρεις ημέρες μετά την υπογραφή της. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή από την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να αρχίσουν να αποσύρονται προς τα ανατολικά όσο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι θα αρχίσουν να επιστρέφουν στις οικίες του και εκατοντάδες φορτηγά γεμάτα με τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας θα εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας καθημερινά.

Τη 16η ημέρα από την ημέρα έναρξης της πρώτης φάσης εκεχειρίας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης και με δεδομένο ότι επικρατεί, όπως τονίστηκε στις επίσημες ανακοινώσεις «βιώσιμη ηρεμία», θα απελευθερωθούν όσοι όμηροι δεν έχουν απελευθερωθεί και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από τη Λωρίδα της Γάζας. Το τρίτο, και τελευταίο, στάδιο θα αφορά στην ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα πάρει χρόνια, και στην επιστροφή των σορών των ομήρων.

Χαμάς: Ήττα του Ισραήλ η συμφωνία

Ο ανώτερος ηγέτης της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια, υποστήριξε νωρίτερα σήμερα σε τηλεοπτική του ομιλία ότι το Ισραήλ απέτυχε να επιτύχει τους στόχους του στη Γάζα.

«Ο λαός μας ματαίωσε τους δεδηλωμένους και κρυφούς στόχους της κατοχής. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι η κατοχή δεν θα νικήσει ποτέ τον λαό μας και την αντίστασή του», δήλωσε ο Αλ Χάγια σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ορκίζεται ότι η τρομοκρατική ομάδα που κυβερνά τη Γάζα ούτε θα συγχωρήσει ούτε θα ξεχάσει, ενώ επαινεί τις σφαγές των Ισραηλινών υπό την ηγεσία της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 που ξεκίνησαν τον πόλεμο στη Γάζα ως «στρατιωτικό επίτευγμα» και «πηγή υπερηφάνειας για τον λαό μας».

«Μεγάλη νίκη» για τους Παλαιστίνιους χαρακτηρίζει τη συμφωνία και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν και «ήττα» για το Ισραήλ.

«Το τέλος του πολέμου και η επιβολή εκεχειρίας… είναι μια ξεκάθαρη νίκη και μια μεγάλη νίκη για την Παλαιστίνη και μια μεγαλύτερη ήττα για το τερατώδες σιωνιστικό καθεστώς», αναφέρει το IRGC σε δήλωση που κοινοποιήθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Πηγή: skai.gr

