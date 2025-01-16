Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα αναλάβει πλήρως το ρόλο της στο ζήτημα της βοήθειας για την εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας και ότι οι συζητήσεις για το θέμα αυτό θα συνεχιστούν για τους επόμενους μήνες.

«Θα συνεργαστούμε μαζί σας και με όλους τους συμμάχους μας σε βήματα που θα είναι αρκετά ισχυρά για να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας», δήλωσε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θα αναλάβουμε πλήρως τον ρόλο μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.