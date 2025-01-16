Ουκρανία: Μήνυμα Πούτιν με επίθεση στο Κίεβο κατά τη συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ

Μήνυμα αδιαλλαξίας στη Δύση έστειλε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κίεβο την Πέμπτη, ενόσω ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πραγματοποιούσε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πρωτεύουσα.



Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου και σε άλλες περιοχές της πόλης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Βρετανού πρωθυπουργού, ενώ η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε ένα ρωσικό drone.

Δεν υπήρξαν θύματα ως αποτέλεσμα της επίθεσης, αλλά ένα αυτοκίνητο υπέστη ζημιές από την πτώση συντριμμιών, σύμφωνα με αξιωματούχο της πόλης.«Αυτή είναι η ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις» της Ρωσίας, σχολίασε δηκτικά Ουκρανός αξιωματούχος.Ο Στάρμερ υποσχέθηκε να διατηρήσει μια 100χρονη συνεργασία που υπογράφηκε με την Ουκρανία την Πέμπτη - μια «ιστορική» συμφωνία που θα φέρει περισσότερη οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο στο μέλλον.Επισκεπτόμενος μια μονάδα εγκαυμάτων στο Κίεβο νωρίτερα σήμερα, και βλέποντας τη ζοφερή πραγματικότητα του πολέμου, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θαστην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Αυτή η διμερής συμφωνία θα μπορούσε να έχει σκοπό να αντισταθμίσει οποιαδήποτε μείωση της πολυμερούς υποστήριξης του ΝΑΤΟ, κάτι που θα μπορούσε να συμβείΟ Ουκρανός πρόεδρος και ο Βρετανός πρωθυπουργός συζήτησαν επίσης τη δυνατότητα αποστολής βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνέντευξη Τύπου.

