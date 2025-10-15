Η διαδικασία επιστροφής των σορών των 28 νεκρών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023, αποδεικνύεται πολύ πιο αργή και επίπονη για τις οικογένειες που περιμένουν να θάψουν τους δικούς τους και να μπορέσουν επιτέλους να πενθήσουν.

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, μόνο 8 από τους 28 νεκρούς ομήρους είχαν παραδοθεί από τη Χαμάς, η οποία είπε ότι καθυστερεί γιατί δεν μπορεί να εντοπίσει κάποιες από τις σορούς μέσα στον ισοπεδωμένο θύλακα.

Επιπλέον, ένα τραγικό λάθος αποκαλύφθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Κατά τη διάρκεια της ταυτοποίησης χθες τη νύχτα 4 σορών που παραδόθηκαν στο Ισραήλ, μόνο τρεις ανήκαν σε ισραηλινούς ομήρους.

Το 4ο πτώμα άνηκε σε έναν Παλαιστίνιο από τη Γάζα, δήλωσε αξιωματούχος ασφαλείας σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπόλοιπες σοροί ταυτοποιήθηκαν από τους συγγενείς και την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία και ανήκουν στον 35χρονο Ουριέλ Μπαρούχ, στον 18χρονο Ταμίρ Νιμρόντι και τον 53χρονο Εϊτάν Λεβί.

Νωρίτερα φέτος, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ μια σορό που, όπως ισχυρίστηκε, άνηκε στη δολοφονημένη όμηρο Σίρι Μπίμπας, η οποία σύντομα αναγνωρίστηκε ως Παλαιστίνια από τη Γάζα. Τα λείψανα της Μπίμπας παραδόθηκαν στη συνέχεια στο Ισραήλ.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σκοπεύει σήμερα να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Το κίνημα ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που απέμεναν και τους παρέδωσε σε ομάδες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δυο φάσεις. Επέστρεψαν στο Ισραήλ έπειτα από 738 ημέρες κράτησής τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

