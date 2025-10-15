Λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων από τη Χαμάς και την επιστροφή τους στο Ισραήλ τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του ισραηλινού κοινοβουλίου αφαίρεσε την κίτρινη κορδέλα που φορούσε στο πέτο του, σύμβολο αλληλεγγύης και υπενθύμιση της δέσμευσης της χώρας για την επιστροφή των ομήρων.

Ο Αμίρ Οχάνα στράφηκε προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η αίθουσα γέμισε με χειροκροτήματα, και τον ευχαρίστησε λέγοντας πως ήταν τιμή του να βγάλει την καρφίτσα, την οποία του είχε δώσει ο πατέρας ενός από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν. Ωστόσο, το εορταστικό κλίμα θεωρήθηκε από πολλούς ακατάλληλο, καθώς οικογένειες που βρίσκονταν στην ίδια αίθουσα περιμένουν ακόμα την επιστροφή των -νεκρών- αγαπημένων τους.

«Ήταν ασέβεια – καμία συμπάθεια», δήλωσε ο Ρούμπι Τσεν, πατέρας του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ιτάι, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στη Γάζα και αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. «Ήταν μέρος της αφήγησης που θέλει να προωθήσει ο πρωθυπουργός (Μπέντζαμιν Νετανιάχου) πως έκλεισε τη συμφωνία και όλα τελείωσαν», είπε στο CNN, προσθέτοντας: «Λοιπόν, δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν ακόμα όμηροι στη Γάζα».

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, μόνο 8 από τους 28 νεκρούς ομήρους παραδόθηκαν από τη Χαμάς, προκαλώντας οδύνη σε πολλές οικογένειες που παρακολουθούσαν τη χώρα να γιορτάζει την επιστροφή των ζωντανών αιχμαλώτων ως μεγάλη επιτυχία.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς είχε προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα της Δευτέρας για να παραδώσει όλους τους ομήρους στο Ισραήλ-ζωντανούς και νεκρούς. Μόνο 4 από τους νεκρούς απελευθερώθηκαν εκείνο το βράδυ.

Το βράδυ της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι παρέλαβε άλλες 4 σορούς, που θα υποβληθούν σε επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης στο Ισραήλ, ενώ η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα ακόμη 4 ομήρων σήμερα, Τετάρτη.

Εδώ και μήνες, πάντως, το Ισραήλ είχε εκτιμήσει ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην μπορεί να εντοπίσει και να επιστρέψει όλους τους νεκρούς ομήρους.

Ο ισραηλινός στρατός πρόκειται να συνεργαστεί με μια διεθνή ομάδα δράσης, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, για την ανάκτηση των σορών των υπολοίπων ομήρων. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα λειτουργήσει αυτό.

Μέχρι την Τρίτη, η οργή του κοινού -και της ισραηλινής κυβέρνησης- αυξανόταν λόγω του μικρού αριθμού των νεκρών ομήρων που έχουν επιστραφεί από τη Χαμάς.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, χαρακτήρισε την έλλειψη προόδου «αδυναμία τήρησης των δεσμεύσεων», αλλά δεν προχώρησε σε στρατιωτικές απειλές, κάτι που ερμηνεύτηκε ως σημάδι ότι η εκεχειρία μπορεί ακόμη να διατηρηθεί.

Παράλληλα, το Ισραήλ έκλεισε τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο τιμωρητικών μέτρων κατά της Χαμάς, ωστόσο θα την ανοίξει ξανά για να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια.

«Πιστεύω ότι με αυτή την προσέγγιση θα λάβουμε νέα -ίσως ακόμη και τις επόμενες ώρες- για την επιστροφή επιπλέον νεκρών ομήρων. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τους φέρουμε όλους πίσω», είχε δηλώσει ο Νετανιάχου αργά το βράδυ της Τρίτης.

Ωστόσο, για πολλούς οι λέξεις του πρωθυπουργού ακούστηκαν κενές. Οι επικριτές του, μεταξύ των οποίων και οικογένειες ομήρων, τον κατηγορούν εδώ και καιρό ότι παρατείνει τον πόλεμο, εις βάρος των ομήρων, για να αποσπάσει την προσοχή από τα πολλαπλά πολιτικά σκάνδαλα.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών εξέφρασε τη συνεχιζόμενη απογοήτευσή του προς τον Ισραηλινό ηγέτη την Τρίτη, λέγοντας: «Όσοι αφαιρούν τις σημαίες και τις καρφίτσες των ομήρων από τα πουκάμισά τους, όσοι κρύβουν την ευθύνη τους με θορυβώδη χειροκροτήματα, προδίδουν τις αξίες της εβραϊκής ηθικής και βεβηλώνουν τη συμφωνία που υπογράφουν».

Για την Γιαέλ Αντάρ, μητέρα του δολοφονημένου ομήρου Ταμίρ Αντάρ, το να ακούει τις επευφημίες των πολιτικών την έκανε να νιώσει προδωμένη, καθώς καθόταν στην Κνέσετ. Υπογράμμισε δε την απογοήτευσή της για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι νεκροί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

«Αυτό που υπογράφηκε στη συμφωνία ήταν ότι οι νεκροί θα επιστρέφονταν ανάλογα με τις δυνατότητες. Τώρα η Χαμάς λέει: “Αυτό είναι ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε”», είπε. «Γιατί τα πτώματα έχουν λιγότερη αξία;», διερωτήθηκε.

Καθώς η οργή του κοινού εντείνεται, κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα επόμενα βήματα της συμφωνία παραμένουν αναπάντητα.

Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενώ έχουν επιτευχθεί μόνο μερικά από τα 20 σημεία του σχεδίου του Τραμπ.

Πολλά από τα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως το αν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της και ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα, παραμένουν ακόμη άλυτα.

Και ενώ ο Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά ότι «ο πόλεμος τελείωσε», τα ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν εντός της περιοχής, υπό φόβο πως η κατάσταση ασφάλειας στη Γάζα θα συνεχίσει να επιδεινώνεται εν μέσω αναφορών για βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και αντίπαλων ομάδων.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των ομήρων δεν έχουν άλλη επιλογή από το να περιμένουν. «Μου θυμίζει την 7η Οκτωβρίου», λέει η μητέρα του Ιτάλ στο CNN.

«Συνεχίστε να φοράτε την καρφίτσα των ομήρων. Είναι πολύ σημαντικό να μας δείξετε ότι είστε μαζί μας», ανέφερε σε βίντεο στα social media.

