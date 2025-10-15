Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Μάργκαρετ Θάτσερ δήλωνε συχνά ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει τίποτα χωρίς τον σύζυγό της, Ντένις, περιγράφοντάς τον ως «τη χρυσή κλωστή που διαπερνά τη ζωή μου». Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, που κράτησε πάνω από 50 χρόνια, κανένα δημόσιο σκάνδαλο δεν συνδέθηκε ποτέ μαζί τους, σημειώνουν οι Times.

Ένα νέο βιβλίο, ωστόσο, έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα, υποστηρίζοντας ότι η Σιδηρά Κυρία είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η συγγραφέας Τίνα Γκοντουάν αποκαλύπτει στο βιβλίο της, «The Incidental Feminist», ότι η Θάτσερ όχι μόνο διατηρούσε μια ιδιαίτερη φιλία με έναν στενό της σύμβουλο που της άγγιζε το γόνατο κατά τη διάρκεια δείπνων, αλλά είχε και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Παρουσιάζοντας το έργο της στο λογοτεχνικό φεστιβάλ του Τσέλτεναμ, η συγγραφέας ανέφερε ότι πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του μυθιστοριογράφου και πρώην υπουργού των Συντηρητικών, Τζόναθαν Έιτκεν, της είπαν ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δεσμό με κάποιον «πολύ νωρίς στην κοινοβουλευτική της καριέρα» και στη συνέχεια «πολύ πιθανόν» με τον βουλευτή Χάμφρεϊ Άτκινς.

Ο Άτκινς υπηρέτησε ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας υπό τον Έντουαρντ Χιθ και κατόπιν ως υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία μεταξύ 1979 και 1981. Ο Έιτκεν, ερωτηθείς για τον Άτκινς, σχολίασε: «Υπήρχαν βάσιμες φήμες για αυτό εκείνη την εποχή. Η καλή του εμφάνιση μπορεί να της άρεσε, αλλά το πολιτικό του μυαλό ήταν απελπιστικό». Ένας άλλος πολιτικός είπε στη συγγραφέα: «Το αστείο για τον Άτκινς ήταν ότι για κάποιον που δεν ήταν πολύ καλός, προαγόταν συνεχώς. Γιατί άραγε συνέβαινε αυτό;».

Πηγές ανέφεραν επίσης στη συγγραφέα ότι ο Λόρδος Μπελ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» μαζί της και ότι «ένα από τα αγαπημένα της πράγματα» ήταν να της βάζει το χέρι στο γόνατο «και άλλα τέτοια» κατά τη διάρκεια δείπνων. Ο ίδιος ο Μπελ φέρεται να συζητούσε τα περιστατικά αυτά με τις πηγές της Γκοντουάν.

Ο Λόρδος Μουρ, ο οποίος έγραψε την εξουσιοδοτημένη βιογραφία της Θάτσερ, φάνηκε επιφυλακτικός. «Έχω ακούσει τη φήμη για τον Άτκινς στο παρελθόν, αλλά δεν έχω δει ποτέ στοιχεία που να την υποστηρίζουν», δήλωσε. «Η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο. Τη φήμη για τον Τιμ Μπελ δεν την έχω ξανακούσει. Και πάλι, τη θεωρώ εξαιρετικά απίθανη».

Το βιβλίο, ωστόσο, αποκαλύπτει και μια άλλη, εξίσου απροσδόκητη πτυχή: τη στενή φιλία του Ντένις Θάτσερ με το πρώην μοντέλο Μάντι Ράις-Ντέιβις, μία από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου Προφιούμο το 1963. Η Γκοντουάν ισχυρίζεται ότι μετά την αποχώρησή τους από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Ντένις ανέπτυξε μια στενή σχέση με τη Ράις-Ντέιβις, ανταλλάσσοντας τρυφερές επιστολές που άρχιζαν με τη φράση «Αγαπητή Μάντυ», συζητώντας για στρατιωτική ιστορία και κάνοντας διακοπές μαζί.

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι «πολλοί άνθρωποι με τους οποίους μίλησα είπαν ότι η Θάτσερ ήταν πολύ πιο σέξι από κοντά απ' ό,τι φαινόταν» και πως «όταν έμπαινε σε ένα δωμάτιο, υπήρχε σίγουρα μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα».

Τέλος, η Γκοντουάν υποστήριξε στην εκδήλωση στο Τσέλτεναμ ότι η Θάτσερ δεν ήταν αντιφεμινίστρια και ότι βοήθησε τις γυναίκες «κανονικοποιώντας τη γυναικεία δύναμη».

«Υπάρχει μια μερίδα γυναικών που πραγματικά δεν την συμπαθούν απλώς και μόνο επειδή δεν την συμπαθούν. Νομίζω ότι της οφείλουμε ένα μεγάλο χρέος στην πραγματικότητα», είπε.



Πηγή: skai.gr

