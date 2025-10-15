Η Κίνα κατέσχεσε 60.000 χάρτες για «εσφαλμένη επισήμανση» της Ταϊβάν

Οι τελωνειακοί της Κίνας κατέσχεσαν στην ανατολική επαρχία Σαντόνγκ περίπου 60.000 χάρτες, επειδή «χαρακτηρίζουν λανθασμένα» το αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν, χωρίς ωστόσο να εξηγούν πού είναι το λάθος.

Η Κίνα θεωρεί την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν ως τμήμα της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης βίας για να πάρει το νησί υπό τον έλεγχό της. Ωστόσο, η Ταϊβάν είναι αυτόνομη, με δικό της Σύνταγμα και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.

Οι κινέζικες αρχές ανέφεραν επίσης ότι οι χάρτες αυτοί «παρέλειπαν σημαντικά νησιά» στη Νότια Σινική Θάλασσα, τα οποία διεκδικούνται από την Κίνα, τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, δεν περιείχαν τη λεγόμενη «Γραμμή των Εννέα Παυλών», που χρησιμοποιεί το Πεκίνο για να οριοθετήσει τις διεκδικήσεις του σχεδόν σε ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα, ενώ δεν αποτύπωναν και τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας.

Οι «προβληματικοί» αυτοί χάρτες κατά το Πεκίνο, οι οποίοι προορίζονταν για εξαγωγή, απαγορεύεται να πουληθούν, καθώς «θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι χάρτες είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα τόσο για την Κίνα όσο για τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, αναφέρει το BBC, σημειώνοντας πως υπάρχουν συχνά εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

