Ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, επέκρινε έντονα χθες Δευτέρα δήλωση που έκανε νωρίτερα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με τον οποίο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχθηκε επικαιροποιημένη πρόταση για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ο κ. Χαμντάν έκρινε πως η δήλωση του κ. Μπλίνκεν προκαλεί «πολλές αβεβαιότητες», καθώς η νέα πρόταση «δεν είναι αυτή η οποία μας παρουσιάστηκε και στην οποία συμφωνήσαμε».

Ακόμη, το στέλεχος της Χαμάς θύμισε πως το κίνημα έχει ήδη πει στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις —Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ— κι επιμένει στη θέση πως «δεν χρειαζόμαστε νέες συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, χρειαζόμαστε να συμφωνήσουμε σε μηχανισμό εφαρμογής».

Σύμφωνα με τον Οσάμα Χαμντάν, ο νέος ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, παίρνει εξαρχής μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Λόγω των συνθηκών ασφαλείας, η επικοινωνία με τον Σινουάρ γίνεται μέσω εργαλείων και μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν ομαλά», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.