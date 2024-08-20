Μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής τρίωρης συνάντησης με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Αντονι Μπλίνκεν στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε σε δημοσιογράφους πως είναι υποχρέωση της Χαμάς να αποδεχθεί επίσης τη συμβιβαστική πρόταση που παρουσίασαν οι ΗΠΑ.

«Τώρα εναπόκειται στη Χαμάς να κάνει το ίδιο και στη συνέχεια οι δύο πλευρές, με τη βοήθεια των διαμεσολαβητών πρέπει να συναντηθούν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία συμφωνίας για το πώς θα εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν ο Νετανιάχου τόνισε την «κατανόηση που έδειξαν οι ΗΠΑ για τα ζωτικά μας συμφέροντα ασφαλείας στο πλαίσιο των κοινών μας προσπαθειών για την απελευθέρωση των ομήρων μας» και τόνισε ότι «οι προσπάθειες για την απελευθέρωση ενός μέγιστου αριθμού ζωντανών ομήρων, βρίσκονται ήδη στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας».

Ωστόσο, λίγο αργότερα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο Μπλίνκεν.

Οι «κόκκινες γραμμές» της πρότασης που δεν αποδέχεται η Χαμάς

Ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερος στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, επέκρινε έντονα τη δήλωση Μπλίνκεν, σύμφωνα με τον οποίο ο ισραηλινός πρωθυπουργός αποδέχθηκε επικαιροποιημένη πρόταση για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ο Χαμντάν έκρινε πως η δήλωση του Αμερικανού ΥΠΕΞ προκαλεί «πολλές αβεβαιότητες», καθώς η νέα πρόταση «δεν είναι αυτή η οποία μας παρουσιάστηκε και στην οποία συμφωνήσαμε».

Η Χαμάς απορρίπτει τη νέα πρόταση, αφού κρίνει πως «ανταποκρίνεται στους όρους που έθεσε ο Νετανιάχου, ιδίως στην άρνησή του για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα».

Η οργάνωση καταγγέλλει επίσης «την εμμονή» του ισραηλινού πρωθυπουργού να διατηρήσει στρατεύματα ανεπτυγμένα κατά μήκος των συνόρων του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο.

Έπιπλον απορρίπτει τους «νέους όρους» που έθεσε, ειδικά για τους παλαιστίνιους κρατούμενους που θα ανταλλαχθούν με ισραηλινούς ομήρους.

Η Χαμάς επιμένει στην εφαρμογή, ως είχε, της πρότασης που είχε παρουσιαστεί στα τέλη του Μαΐου από τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν και καλεί τους μεσολαβητές να «υποχρεώσουν την κατοχή να εφαρμόσει αυτά που είχαν συμφωνηθεί».

Η πρόταση εκείνη προέβλεπε, στην πρώτη της φάση, ανακωχή έξι εβδομάδων, αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, και την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Αυξάνει τις πιέσεις για εκεχειρία ο ΟΗΕ, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Ο Αντονι Μπλίνκεν μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη στο Κάιρο, όπου οι μεσολαβητές αναμένεται να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες εντός της εβδομάδας.

Κατά την ένατη επίσκεψή του στην περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε ότι «έχει επίσης έρθει η ώρα να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα κάνει κάτι που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τη διαδικασία».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των συνομιλιών αλλά και για τις προθέσεις του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, με την ηγεσία του οποίου συνομιλούν οι Καταριανοί αξιωματούχοι.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα παραμείνει σε στενή επικοινωνία και συνεχή ενημέρωση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας, πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, ελπίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα βρουν το πολιτικό θάρρος, την πολιτική βούληση να καταλήξουν σε συμφωνία για χάρη του λαού της Γάζας, για χάρη του λαού του Ισραήλ, για χάρη των ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

