Μόλις εξασφάλισε το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου σε μία πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, η Κάμαλα Χάρις δέχθηκε τις συμβουλές του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα: «Αν αξιοποιήσεις τη δεξαμενή που υπάρχει στην προεκλογική εκστρατεία, μπορείς να πάρεις όποιον ταλαντούχο θέλεις».

Μέσα σε λίγες μέρες, ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Ομπάμα, Ντέιβιντ Πλαφ, και άλλοι αστέρες της προεκλογικής εκστρατείας του 2008 και του 2012 εντάσσονταν στην προεκλογική εκστρατεία που μόλις ξεκινούσε.

«Ηθελε να γνωρίζει ότι είναι σε θέση να στρατολογήσει οποιονδήποτε θεωρούσε ότι χρειάζεται», δηλώνει πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο το συνομιλίας Ομπάμα-Χάρις.

Οι Δημοκρατικοί συσπειρώθηκαν γύρω από την Κάμαλα Χάρις, καθώς οι δημοσκοπήσεις γίνονταν ευνοϊκές για το Δημοκρατικό Κόμμα, αν και έναν μήνα πριν, όταν ο Τζο Μπάιντεν εξαναγκάσθηκε σε αποχώρηση από την κούρσα των προεδρικών εκλογών, υπήρχαν αμφιβολίες για το αν ήταν η σωστή επιλογή για να νικήσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ομπάμα περίμενε αρκετές ημέρες για να εκφράσει την υποστήριξή του προς την Κάμαλα Χάρις. Σχεδίαζε να παραμείνει αμέτοχος για την περίπτωση που θα εμφανιζόταν και δεύτερος υποψήφιος για το χρίσμα. Οταν έγινε σαφές ότι δεν θα υπάρξει άλλος υποψήφιος, μπήκε στην κούρσα.

Πρώην σύμβουλοι του Ομπάμα, ανάμεσά τους ο Ντέιβιντ Πλαφ, και η υποδιευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας του 2012 Στέφανι Κάτερ, εντάχθηκαν γρήγορα στην κούρσα, βάζοντας τη σφραγίδα του Ομπάμα στο πολιτικό εγχείρημα της Χάρις, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή του προς το πρόσωπό της, αλλά και τη διαρκή επιρροή του στο κόμμα, του οποίου πλέον εκείνη ηγείται.

Ο Ομπάμα θα είναι ο βασικός ομιλητής σήμερα Τρίτη στο Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο. Η γνωριμία του με την Κάμαλα Χάρις διαρκεί δύο δεκαετίες. Γνωρίστηκαν σε εκδήλωση δωρεών στην Καλιφόρνια το 2004.

Και οι δύο αναδείχθηκαν μέσα από την ενασχόλησή τους με την πολιτική σε τοπική κλίμακα. Εκείνη ως εισαγγελέας και εκείνος ως τοπικός πολιτικός παράγοντας και πολιτειακός γερουσιαστής πριν εκλεγεί στην αμερικανική Γερουσία. Και οι δύο αντιπροσώπευαν μία ιστορική πρωτιά: εκείνος ως ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και εκείνη ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μαύρη και Ασιάτισσα που υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Κάμαλα Χάρις υποστήριξε τον Ομπάμα στην καμπάνια για τις εκλογές του 2008 όταν ήταν εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο και συμμετείχε στην εκστρατεία του πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα εν όψει του caucus της Αϊόβα που εκτόξευσε την υποψηφιότητά του για το χρίσμα.

Εκείνος θαύμαζε τη δουλειά της στην Καλιφόρνια, τη θεωρούσε σκληρή, αλλά προκάλεσε σάλο το 2013 όταν την αποκάλεσε την ομορφότερη γενική εισαγγελέα της χώρας, σε εκδήλωση δωρεών όπου συμμετείχαν και οι δύο. Αργότερα της τηλεφώνησε για να της ζητήσει συγγνώμη.

Ο Ομπάμα υποστήριξε την επιλογή της Κάμαλα Χάρις ως αντιπροέδρου του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με πηγή του Δημοκρατικού Κόμματος. Παρέμειναν σε επαφή μετά τις εκλογές του 2020.

«Ηταν υποστηρίκτριά του από την αρχή και αυτός ήταν θαυμαστής της από την αρχή, αναμφίβολα», δηλώνει ο Ντέιβιντ Αξελροντ, επί μακρόν σύμβουλος του Ομπάμα. «Δεν μιλάει ποτέ για κάποιον που δεν γνωρίζει».

Συμβουλές

Το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί δεν προχώρησαν σε διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου μεταξύ περισσότερων προσώπων όταν ο Μπάιντεν αποσύρθηκε, φαίνεται ότι εξέπληξε τον Ομπάμα

«Αν και ζήτησες ανοικτή διαδικασία και οι Δημοκρατικοί έστησαν ανοικτή διαδικασία, φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν την ισχυρή πεποίθηση ότι πρέπει εσύ να είσαι η υποψήφιά μας», είπε ο Ομπάμα σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τη Χάρις, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το γραφείο του.

Ενα κλιπ με τους Ομπάμα να συγχαίρουν θερμά την Κάμαλα Χάρις κατά το τηλεφώνημα αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα από το επιτελείο της σε βίντεο διάρκειας ενός λεπτού και έκανε εκατομμύρια views.

Σύμβουλος της Κάμαλα Χάρις λέει ότι ο Ομπάμα επικοινωνεί μαζί της για να της δώσει την συμβουλή του χωρίς καν να την ζητήσει, πράγμα ευπρόσδεκτο, αν και δεν την ακολουθεί πάντα. Ο Ομπάμα έχει προσφερθεί να υποστηρίξει την καμπάνια της με όλους τους τρόπους, με την παροχή συμβουλών πολιτικής και στρατηγικής, με την συγκέντρωση πόρων, με μετακινήσεις και εμφανίσεις για την συγκέντρωση ψήφων.

Ο αντίλαλος του 2008

Ο αντίλαλος του Ομπάμα είναι εμφανής στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της Κάμαλα Χάρις. «Είναι δύο πολύ διαφορετικές πολιτικές προσωπικότητες, αλλά είναι βέβαιο ότι ο ενθουσιασμός που προκαλεί γύρω της είναι οικείος σε όσους από μας ήταν παρόντες το 2008», λέει ο Τζαμάλ Σίμονς, πρώην σύμβουλος της Χάρις.

Η εκστρατεία του Ομπάμα αντηχούσε ελπίδα και αλλαγή. Η καμπάνια της Χάρις και του υποψήφιου αντιπροέδρου Τιμ Γουόλς, του κυβερνήτη της Μινεζότα, αντλεί ενέργεια από την χαρά.

Σύμβουλος της Κάμαλα Χάρις δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένη που και οι δύο Ομπάμα θα μιλήσουν στο Συνέδριο. Η Μισέλ Ομπάμα είναι εξαιρετικά δημοφιλής στο Δημοκρατικό Κόμμα και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είχε μεγάλη υποστήριξη αν αποφάσιζε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Δεν το αποφάσισε όμως.

Την ίδια στιγμή ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα παραμένει μυθική φυσιογνωμία για τους Δημοκρατικούς που αναπολούν την οκταετή προεδρική του θητεία και το πολιτισμικό του προφίλ -- συνεχίζει να αναρτά λίστες μουσικών κομματιών και βιβλίων που το κοινό παρακολουθεί ευλαβικά επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο -- τον κρατά σε επαφή με την νεανική βάση του κόμματος.

Μπάιντεν-Ομπάμα: μία σχέση με τα πάνω της και τα κάτω της

Η επιρροή του Ομπάμα προς τη Χάρις αυξήθηκε την ώρα που η σχέση του με τον Μπάιντεν άρχιζε να διαταράσσεται.

Ο Ομπάμα, μαζί με την πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, θεωρείται ότι έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην «εξέγερση» του κόμματος που οδήγησε στην αποχώρηση του Μπάιντεν μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

Οι άνθρωποι του Ομπάμα λένε ότι χρησίμευσε ως «ηχείο» για τον σημερινό πρόεδρο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου παραδέχθηκε ότι ο Μπάιντεν ενοχλήθηκε με εκείνους που τον ήθελαν εκτός κούρσας, αλλά πρόσθεσε ότι τώρα είναι ικανοποιημένος από την απόφασή του και ότι θα συνεργασθεί με τον Ομπάμα για να εξασφαλίσει την ήττα του Τραμπ τον Νοέμβριο.

Οι σχέσεις του Ομπάμα και του Μπάιντεν είχαν πολλά σκαμπανεβάσματα.

Κάποιοι στο περιβάλλον του Μπάιντεν πιστεύουν ότι ο Ομπάμα έβαλε το χέρι του για την υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον το 2016 στην θέση του Μπάιντεν, ο οποίος θεωρείτο τότε πιθανός υποψήφιος παρά το πένθος του για τον θάνατο του γιου του Μπο. Ο Ομπάμα εκφώνησε τον επικήδειο για τον Μπο Μπάιντεν.

«Μπορείς να νιώθεις αγάπη και στοργή για κάποιον, αλλά και πάλι να είναι πολύπλοκο», δηλώνει ένας Δημοκρατικός που διατηρεί δεσμούς και με τους δύο.

Ο Μπάιντεν δεν θα είναι παρών στην ομιλία του Ομπάμα στο Συνέδριο των Δημοκρατικών. Μετά την δική του εμφάνιση την χθεσινή νύκτα, ο αμερικανός πρόεδρος θα κάνει για το υπόλοιπο της εβδομάδας διακοπές στην Καλιφόρνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

