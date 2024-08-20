Στον εντοπισμό και την ανάκτηση των σορών έξι ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου προχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Οι σοροί βρέθηκαν και ανακτήθηκαν από οικισμούς στη Γάζα, όπου πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ κοινή επιχείρηση της Shin Bet και του ισραηλινού στρατού.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν οι σοροί των Abraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger και Nadav Popplewell, οι οποίοι δολοφονήθηκαν αφού πέρασαν πάνω από 10 μήνες αιχμαλωσίας.

Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell and Haim Perry’s bodies were rescued from the Khan Yunis area in Gaza. They were abducted by Hamas on Oct. 7.



The rescue operation was enabled by precise intelligence from the ISA, intelligence… pic.twitter.com/SNIOlxHH1G — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2024

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε δήλωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων αναφέρει: «Η ανάκτηση των σορών του Αβραάμ, του Άλεξ, του Χαϊμ, του Γιαγκέβ, του Γιοράμ και του Ναντάβ δίνει στις οικογένειές τους το αναγκαίο κλείσιμο και προσφέρει αιώνια ανάπαυση στους δολοφονημένους.

Το Ισραήλ έχει ηθική και ηθική υποχρέωση να επιστρέψει όλους τους δολοφονηθέντες για αξιοπρεπή ταφή και να φέρει όλους τους ζωντανούς ομήρους στο σπίτι για αποκατάσταση. Η άμεση επιστροφή των υπόλοιπων 109 ομήρων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η ισραηλινή κυβέρνηση, με τη βοήθεια μεσολαβητών, πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία αυτή τη στιγμή στο τραπέζι».

Ο 79χρονος Αβραάμ Μούντερ ζούσε στο Κιμπούτς Νιρ Οζ για περισσότερα από 50 χρόνια. Πολέμησε και τραυματίστηκε στον Πόλεμο των Έξι Ημερών. Απήχθη μαζί με τη γυναίκα του Ρουθ, την κόρη τους Κάρεν και τον εγγονό του Οχάντ. Τα τρία μέλη της οικογένειας αφέθηκαν ελεύθερα σε συμφωνία ομήρων μετά από 50 ημέρες αιχμαλωσίας. Ο γιος του Αβραάμ και της Ρουθ, Ρόι, δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

Ο 80χρονος Yoram Metzger από το κιμπούτζ Nir Oz απήχθη από το σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του, Tamar, η οποία απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία μετά από 53 ημέρες. Ο Γιοράμ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τρία παιδιά και επτά εγγόνια.

Ο επίσης 80χρονος Chaim Peri από το κιμπούτζ Nir Oz, απήχθη από το δωμάτιο στο σπίτι του, ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, Osnat. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, πέντε παιδιά και 13 εγγόνια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, οι Amiram Cooper, Yoram Metzger και Chaim Peri εμφανίστηκαν ζωντανοί. Αργότερα δολοφονήθηκαν στη Χαν Γιουνίς, σύμφωνα με το IDF.

Ο 76χρονος Alex Dancyg, από το ίδιο κιμπούτζ, ήταν ιστορικός, εκπαιδευτικός και αγρότης. Γεννημένος από επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, έγινε ένας από τους ιδρυτές εκπαιδευτικών αντιπροσωπειών στην Πολωνία. Οι όμηροι που κρατούνταν αιχμάλωτοι μαζί του ανέφεραν ότι ο Άλεξ περνούσε το χρόνο του στην αιχμαλωσία δίνοντας διαλέξεις ιστορίας σε άλλους αιχμάλωτους.

Ο 51χρονος Nadav Popplewell, από το κιμπούτζ Nirim, απήχθη από το δωμάτιο του σπιτιού του μαζί με τη μητέρα του, Channa Peri, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά από 49 ημέρες αιχμαλωσίας. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ρόι, δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου. Η οικογένεια Popplewell ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ανάγκη τους για ιδιωτικότητα.

Ο 35χρονος Yagev Buchshtab αγαπούσε τη ζωή στο κιμπούτζ Nirim. Τεχνικός ήχου στο επάγγελμα, είχε πάθος για τη μουσική. Ο Yagev απήχθη από το σπίτι του στο μαζί με τη σύζυγό του, Rimon Buchshtab-Kirsht, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά από 50 ημέρες αιχμαλωσίας.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, με τη βοήθεια μεσολαβητών, πρέπει να εγκρίνει σήμερα τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα επιτρέψει την αποκατάσταση ζωντανών ομήρων, την αξιοπρεπή ταφή για όλους τους νεκρούς και τους δολοφονημένους ομήρους και θα αποκαταστήσει την ελπίδα στον λαό του Ισραήλ» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

BREAKING: The IDF has retrieved the bodies of six Israeli hostages who were executed by Hamas in Gaza.



Among them are the bodies of Yagev Buchshtav, 34, Nadav Popplewell, 51, Yoram Metzger, 80, and Avraham Mundar, 79.



May their memory be a blessing 💔 pic.twitter.com/KzVJqBgF7w — Hen Mazzig (@HenMazzig) August 20, 2024

Νετανιάχου: Οι καρδιές μας θρηνούν

Μετά την ανακοίνωση της ανάκτησης των έξι σορών, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχού δήλωσε:

«Στη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις μας επέστρεψαν τις σορούς έξι εκ των ομήρων μας που είχαν απαχθεί από τη δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς: τους Avraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger και Nadav Popplewell.

Οι καρδιές μας θρηνούν για την τρομερή απώλεια. Η σύζυγός μου, Σάρα, και εγώ μεταφέρουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις αγαπημένες οικογένειες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές και διοικητές των IDF και ISA για τον ηρωισμό και την αποφασιστική τους δράση.

Το κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.