Στην Άγκυρα συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, με βασικά θέματα στην ατζέντα την αμυντική βιομηχανία και το μεταναστευτικό.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Τουρκία και η Γερμανία διαθέτουν «υψηλό δυναμικό» συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και πρέπει να επικεντρωθούν σε κοινά έργα.

«Υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφάλειας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω τα προβλήματα που σχετίζονται με την προμήθεια αμυντικών προϊόντων και να επικεντρωθούμε σε κοινά προγράμματα», ανέφερε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση για την καταδίκη και φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, δήλωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να πατά πάνω στους νόμους, ανεξαρτήτως της θέσης του», υπογραμμίζοντας ότι «η δικαιοσύνη διαχειρίζεται τη νομική διαδικασία όπως απαιτείται».

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Ερντογάν εξαπέλυσε δριμεία κριτική προς τη Γερμανία ρωτώντας: «Δεν βλέπει η Γερμανία τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα; Δεν βλέπει τον λιμό και τη γενοκτονία που επιβάλλει το Ισραήλ εκεί;»

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι αποτελεί «ανθρωπιστικό καθήκον για την Τουρκία, τη Γερμανία και όλες τις χώρες να συμβάλουν στον τερματισμό της πείνας και των σφαγών στη Γάζα».

Ερωτηθείς για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα «είναι ήρεμη και βέβαιη» ως προς τη στάση της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πάντα λέγαμε ότι τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι για εμάς μια αρνητική διαδικασία. Αν η Ευρώπη προσεγγίζει την Τουρκία με βάση τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης, εμείς έχουμε και τα Κριτήρια της Άγκυρας», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι συζήτησε με τον κ. Ερντογάν το ζήτημα της μετανάστευσης, επισημαίνοντας πως το Βερολίνο θέλει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος στις επαναπροωθήσεις.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος επισήμανε ότι βλέπει την Τουρκία «να βρίσκεται κοντά στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τα κριτήρια που απαιτούνται για την υποψηφιότητά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

