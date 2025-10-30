Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

Η Κίνα και οι ΗΠΑ συνεργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά «μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν», δήλωσε ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία είχε μεγάλες προσδοκίες από τις συνομιλίες, ελπίζοντας ότι ο Τραμπ θα έπειθε τον Κινέζο ηγέτη να αγοράσει λιγότερο πετρέλαιο από τη Ρωσία ωστόσο το ζήτημα αυτό δεν τέθηκε στο τραπέζι, όπως είπε ο Τραμπ παρόλο που «το θέμα της Ουκρανίας αναφέρθηκε πολύ έντονα» κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Το συζητήσαμε για πολύ καιρό. Και θα συνεργαστούμε και οι δύο για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Συμφωνήσαμε ότι οι πλευρές είναι εμπλεκόμενες, πολεμούν και μερικές φορές, πρέπει να τις αφήσεις να πολεμήσουν, υποθέτω... τρελό. Αλλά θα μας βοηθήσει και θα συνεργαστούμε για την Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

«[Ο Σι] αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία εδώ και πολύ καιρό, και αυτό καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της Κίνας... Αλλά μαζί του δεν συζητήσαμε για το πετρέλαιο. Συζητήσαμε να συνεργαστούμε για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Δεν επηρεάζει την Κίνα, δεν μας επηρεάζει. Αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω χιλιάδες νέους άνδρες να σκοτώνονται», πρόσθεσε ο Τραμπ.

