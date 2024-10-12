Η Χαμάς αρχικά σχεδίαζε να εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας διασυνοριακή επίθεση στο Ισραήλ το φθινόπωρο του 2022, αλλά ανέβαλε την εισβολή μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 2023, σε μια προσπάθεια να πείσει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να συμμετάσχουν στην επίθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται πρακτικά από μυστικές συναντήσεις της Χαμάς, τα οποία αποκάλυψαν ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Για να πείσουν τη Χεζμπολάχ, οι ηγέτες της Χαμάς επικαλέστηκαν την «εσωτερική κατάσταση» που επικρατούσε στο Ισραήλ - η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα φαίνεται να αφορούσε την εσωτερική πολιτική αναταραχή εντός του Ισραήλ για την ώθηση από την κυβέρνηση μιας μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος της χώρας - ως κύριο λόγο που «ήταν αναγκασμένοι να προχωρήσουν προς μια στρατηγική μάχη».

Σύμφωνα με τους NYT, παρόλο που αισθάνθηκε ότι είχε την υποστήριξη της Χεζμπολάχ και του Ιράν, η Χαμάς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ίσως χρειαστεί να εξαπολύσει την επίθεση μόνη της προτού το Ισραήλ αναπτύξει ένα νέο σύστημα αεράμυνας.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα φέρεται επίσης να υποκινήθηκε εν μέρει από την επιθυμία του να διαταράξει την υπό τις ΗΠΑ πρωτοβουλία για εγκαθίδρυση σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.

Η αμερικανική εφημερίδα προσθέτει ότι οι ηγέτες της Χαμάς προσπάθησαν να αποφύγουν μεγάλες συγκρούσεις με το Ισραήλ τα δύο χρόνια πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 για να «κρατήσουν τον εχθρό να πιστεύει ότι η Χαμάς στη Γάζα επιθυμεί ηρεμία».

Οι NYT αναφέρουν επίσης ότι οι ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα είχαν ενημερώσει τον τότε αρχηγό τους Ισμαήλ Χανίγια για «το μεγάλο σχέδιο» - το κωδικό όνομα της Χαμάς της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

