Μέση Ανατολή: 15 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές σε χωριά κοντά στη Βηρυτό

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές σε τρία χωριά βόρεια και νότια της Βηρυτού, έξω από τα προπύργια της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σε νεότερο απολογισμό των θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων της σημερινής μέρας.

«Ένας βομβαρδισμός του ισραηλινού εχθρού στο Μααϊσρα», ένα σιιτικό ορεινό χωριό με πλειοψηφία κατοίκων Χριστιανούς, βόρεια της Βηρυτού, σκότωσε «εννέα άτομα και τραυμάτισε άλλους 15», τόνισε το υπουργείο.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν» σε ένα άλλο «ισραηλινό εχθρικό πλήγμα» στο Μπάρζα, ένα σουνιτικό χωριό που βρίσκεται στην περιοχή Σούφ νότια της πρωτεύουσας.

Ισραηλινός βομβαρδισμός στο Ντέιρ Μπίλα στη βόρεια ακτή, 15 χλμ από το Μπατρούν, άφησε «δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες», τόνισε λεπτομερώς το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.