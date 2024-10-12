Λογαριασμός
«Συναγερμός» στο Βέλγιο για κατασκοπεία και δολιοφθορά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η ασφάλεια έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο Bravo, με τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Πρόκειται για το δεύτερο επίπεδο

Βέλγιο

Λόγω συγκεκριμένων απειλών για δολιοφθορά και κατασκοπεία, το επίπεδο επαγρύπνησης έχει αυξηθεί σε αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βέλγιο, αναφέρει το VTM Nieuws.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η ασφάλεια έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο Bravo, με τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Πρόκειται για το δεύτερο επίπεδο με το υψηλότερο να είναι το 4. Αν και δεν προσδιορίζεται η ακριβής φύση των απειλών, δεν συνδέονται με πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις που επηρέασαν αρκετούς βελγικούς ιστότοπους.

TAGS: κυβερνοεπιθέσεις Βέλγιο Δολιοφθορά
