Λόγω συγκεκριμένων απειλών για δολιοφθορά και κατασκοπεία, το επίπεδο επαγρύπνησης έχει αυξηθεί σε αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βέλγιο, αναφέρει το VTM Nieuws.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η ασφάλεια έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο Bravo, με τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Πρόκειται για το δεύτερο επίπεδο με το υψηλότερο να είναι το 4. Αν και δεν προσδιορίζεται η ακριβής φύση των απειλών, δεν συνδέονται με πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις που επηρέασαν αρκετούς βελγικούς ιστότοπους.

Πηγή: skai.gr

