Για ένα ζήτημα που ταλανίζει τους Αυστραλούς πολίτες για εκατοντάδες χρόνια προσφέρθηκε να δώσει λύση ο βασιλιάς Κάρολος.

Ειδικότερα, ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο εάν η Αυστραλία επιθυμεί να τον αντικαταστήσει ως αρχηγό του κράτους της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Εν όψει της επίσκεψής του αργότερα αυτόν τον μήνα, ο βασιλιάς λέγεται ότι υιοθετεί μια «αντισυγκρουσιακή προσέγγιση» ως προς τους Αυστραλούς δημοκρατικούς ακτιβιστές, ανέφερε η Daily Mail.

Σε απάντηση στο αίτημα του Αυστραλιανού Ρεπουμπλικανικού Κινήματος (ARM) για συνάντηση με τον μονάρχη, ο βοηθός ιδιωτικός γραμματέας του βασιλιά θεωρείται ότι τόνισε τη «βαθιά αγάπη και στοργή» του για την Αυστραλία.

Ο Νέιθαν Ρος φέρεται να είπε στους αντιμοναρχικούς: «Η μεγαλειότητά του, ως συνταγματικός μονάρχης, ενεργεί σύμφωνα με τις συμβουλές των υπουργών του και το αν η Αυστραλία θα γίνει δημοκρατία είναι, επομένως, θέμα που πρέπει να αποφασίσουν οι Αυστραλοί πολίτες».

Το ARM αναφέρει ότι είναι «το κορυφαίο όργανο που υποστηρίζει εκ μέρους του αυστραλιανού λαού μια αυστραλιανή δημοκρατία με έναν Αυστραλό ως αρχηγό του κράτους μας». Η Αυστραλία διεξήγαγε δημοψήφισμα το 1999 για το θέμα της δημοκρατίας, στο οποίο το 54,9% ψήφισε κατά.

Ο πρωθυπουργός, Anthony Albanese, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «η Αυστραλία θα πρέπει να έχει έναν Αυστραλό ως αρχηγό του κράτους μας», αλλά πρόσφατα ανέφερε ότι ένα δεύτερο δημοψήφισμα δεν ήταν προτεραιότητα.

Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ είπε: «Όπως η μητέρα του πριν από αυτόν, ο βασιλιάς αισθάνεται ότι είναι θέμα του αυστραλιανού λαού».

Ο Γκράχαμ Σμιθ, επικεφαλής της βρετανικής ομάδας εκστρατείας Republic που βρίσκεται στην Αυστραλία για να διαμαρτυρηθεί κατά της μοναρχίας κατά την επίσκεψη του βασιλιά, είπε ότι η κύρια αντίδραση του στο ταξίδι ήταν η «αδιαφορία».

«Βρίσκομαι στην Αυστραλία και μιλάω με φίλους, ακτιβιστές και άλλους τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι περισσότεροι άνθρωποι μόλις και μετά βίας γνωρίζουν την επίσκεψη και δεν θα μπορούσαν να νοιαστούν για κάτι λιγότερο».

«Είμαι εδώ για να προωθήσω την εκστρατεία του Ηνωμένου Βασιλείου, να αναρωτηθώ πώς ο Κάρολος μπορεί να μας εκπροσωπήσει και γιατί κάνει αυτή τη σύντομη επίσκεψη με μεγάλα έξοδα στους Αυστραλούς και Βρετανούς φορολογούμενους».

«Είμαι επίσης εδώ για να πω στους Αυστραλούς ότι αυτό δεν είναι ένας θεσμός που αξίζει σεβασμό και ότι δεν πρέπει να πιστέψουν ούτε για μια στιγμή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα έθνος βασιλικών. Ελπίζω ότι η επίσκεψη θα βοηθήσει να επηρεάσει τη συζήτηση και στις δύο χώρες και να τονίσει την ασχετοσύνη της μοναρχίας».

Η επίσκεψη θα είναι η πιο σημαντική περιοδεία του βασιλιά στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση του καρκίνου και η πρώτη του στην Αυστραλία ως αρχηγός κράτους.

Λίγη ιστορία

Την 1 Ιανουαρίου του 1901, δημιουργήθηκε ομοσπονδία των αποικιών μετά από μια δεκαετία σχεδιασμού, διαβουλεύσεων και ψηφοφοριών. Αυτό εγκαθίδρυσε την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας ως κτήση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Η Ομοσπονδιακή Επικράτεια Πρωτεύουσας (αργότερα ονομάστηκε Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας) δημιουργήθηκε το 1911 στη θέση της μελλοντικής πρωτεύουσας Καμπέρα. Η Μελβούρνη ήταν η προσωρινή έδρα της κυβέρνησης από το 1901 μέχρι το 1927, ενόσω η Καμπέρα κατασκευαζόταν. Το 1914, η Αυστραλία πολέμησε στο πλευρό της Βρετανίας κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι Αυστραλοί συμμετείχαν σε πολλές από τις μεγάλες μάχες του δυτικού μετώπου.Από τους 416.000 στρατιώτες, περίπου 60.000 σκοτώθηκαν και 152.000 τραυματίστηκαν.Πολλοί Αυστραλοί θεωρούν ότι η ήττα των Αυστραλιανών και Νεοζηλανδικών στρατευμάτων (ANZAK) στην εκστρατεία της Καλλίπολης τη γέννηση του έθνους, την πρώτη του μεγάλη στρατιωτική δράση.

Ο βρετανικός νόμος του Γουέστμινστερ το 1931 τερμάτισε επισήμως τους περισσότερους συνταγματικούς θεσμούς ανάμεσα σε Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αυστραλία το υιοθέτησε το 1942. Η έκπληξη από την ήττα των Βρετανών στην Ασία το 1942 και η απειλή της ιαπωνικής εισβολής έστρεψε την Αυστραλία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρει ένα σύμμαχο και προστάτη.Οι Ιάπωνες βομβάρδισαν το 1942 το Ντάργουιν και επιτέθηκαν με υποβρύχια στο λιμάνι του Σίδνεϊ τις 31 Μαΐου 1942. Όμως, ο φόβος εισβολής υποχώρησε μετά από τις συμμαχικές νίκες ενάντια στους Ιάπωνες στη Θάλασσα των Κοραλλιών, το Μίντγουεϊ και στο μονοπάτι Κοκότα, στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Από το 1951, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσημοι στρατιωτικοί σύμμαχοι. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αυστραλία ενθάρρυνε τη μετανάστευση από την Ευρώπη. Μετά την κατάργηση της πολιτικής της Λευκής Αυστραλίας τη δεκαετία του 1970, είναι δεκτοί μετανάστες από την Ασία και άλλες περιοχές.Οι τελευταίοι συνταγματικοί δεσμοί ανάμεσα σε Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο διασπάστηκαν με την πράξη του 1986.

