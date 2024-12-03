Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς και η Φατάχ το κόμμα του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, συμφώνησαν στον σχηματισμό μιας επιτροπής που θα είναι αρμόδια για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου, μετέδωσε το AFP μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο Κάιρο υπό την αιγίδα των αιγυπτιακών αρχών, οι δύο παλαιστινιακές παρατάξεις ενέκριναν προσχέδιο συμφωνίας το οποίο πρόκειται να επικυρώσει με προεδρικό διάταγμα ο Αμπάς, σύμφωνα με ένα μέλος της αντιπροσωπείας της Χαμάς και ένα μέλος της αντιπροσωπείας της Φάταχ.

Με βάση το προσχέδιο, το οποίο είδε το AFP, η επιτροπή που θα σχηματιστεί θα αποτελείται από 10 ή 15 μέλη τα οποία δεν θα ανήκουν σε καμία από τις δύο παρατάξεις. Η επιτροπή αυτή θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση όλων των υποθέσεων του παλαιστινιακού θύλακα: την ανθρωπιστική βοήθεια, την παιδεία, την υγεία, την οικονομία και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

Η επιτροπή θα είναι επίσης αρμόδια για τη διαχείριση της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος στη Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, του μοναδικού που συνδέει τον θύλακα με άλλη χώρα εκτός του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας συμπίπτει με την αναβίωση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ο οποίος έχει ισοπεδώσει τη Γάζα, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να κάνει λόγο για κατάσταση που μοιάζει με την «αποκάλυψη».

Οι προσπάθειες αυτές, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ σε συνεργασία με το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, διεξάγονται μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Λιγότερο από δύο μήνες προτού επιστρέψει στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Παλαιστίνιοι δέχονται έντονες πιέσεις από την Ουάσινγκτον να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έχει επισημάνει τους τελευταίους μήνες ότι δεν επιμένει να διοικεί τη Γάζα μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια από τις δεξιότερες στην ιστορία του Ισραήλ, έχει αναγάγει την εξάλειψη της Χαμάς στη Γάζα σε έναν από τους στόχους του πολέμου, αλλά έχει εκφράσει επίσης επανειλημμένα την έντονη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να έχει η Παλαιστινιακή Αρχή τον οποιοδήποτε ρόλο στον παλαιστινιακό θύλακα μετά το τέλος του πολέμου.

Η αντιπροσωπεία της Φάταχ, υπό τον Αζάμ αλ Άχμαντ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναμένεται να επιστρέψει σήμερα στη Ραμάλα για να λάβει την τελική έγκριση του Αμπάς, δήλωσαν στο AFP δύο διαπραγματευτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, της αντιπροσωπείας της Χαμάς ηγείται ο Χαλίλ αλ Χάγια, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος.

