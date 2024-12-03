Με ειδική του εγκύκλιο, την οποία απέστειλε στους νομάρχες της χώρας, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών απαγόρευσε, ουσιαστικά, το «εξ αποστάσεως τσεκ ιν» σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης για τουρίστες.

Πρόκειται για πρακτική βάσει της οποίας, ουσιαστικά, οι τουρίστες έως τώρα έστελναν φωτογραφία του διαβατηρίου τους ή της ταυτότητάς τους στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και στη - συνέχεια- όταν έφταναν στον προορισμό τους, χρησιμοποιούσαν ειδικό κωδικό που τους έχει δοθεί, για να ανοίξουν ένα μικρό κουτί, συνήθως στον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας, στο οποίο βρίσκονταν τα κλειδιά του ενοικιαζόμενου διαμερίσματος.

Το υπουργείο Εσωτερικών όμως, με την εγκύκλιό του υπογράμμισε ότι αυτή η διαδικασία δεν σέβεται την ανάγκη απευθείας διακρίβωσης της ταυτότητας των τουριστών, κάτι που απαιτείται, κυρίως, για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια.

Η πρωτοβουλία αυτή των ιταλικών αρχών βασίζεται σε νόμο που είναι ήδη σε ισχύ και στην ανάγκη να ενισχυθούν οι διάφοροι έλεγχοι, ενόψει του Αγίου Έτους των Καθολικών, η έναρξη του οποίου έχει οριστεί, με ειδική τελετή στον Βατικανό, για την παραμονή των Χριστουγέννων.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, πάντως, ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν απαγορεύει ρητά την τοποθέτηση της ειδικής κλειδοθήκης έξω από τις πολυκατοικίες, αλλά καθιστά απόλυτα σαφές ότι η ταυτότητα των τουριστών θα πρέπει να επιβεβαιώνεται προσωπικά από τον ιδιοκτήτη του ενοικιαζόμενου σπιτιού ή από κάποιο συνεργάτη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

