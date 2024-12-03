Σχεδόν 100.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε στάσεις εργασίας στα γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen χτες, Δευτέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχέδια της διοίκησης να μειώσει τους μισθούς και να κλείσει εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης.

Με δίωρες απεργίες από τους εργαζόμενους στις πρωινές βάρδιες και αποχωρήσεις στις βραδινές βάρδιες, συνολικά 98.650 εργαζόμενοι σε εννέα εργοστάσια σε όλη τη Γερμανία συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, ανέφερε το συνδικάτο IG Metall, προειδοποιώντας πως η απεργία θα συνεχιστεί.

Η Volkswagen έχει απειλήσει να κλείσει εργοστάσια στη Γερμανία για πρώτη φορά στην 87χρονη ιστορία της για να μειώσει το κόστος και να αυξήσει τα κέρδη της. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες παλεύουν με την αδύναμη ζήτηση, το υψηλό κόστος παραγωγής, τον ανταγωνισμό από τους Κινέζους ανταγωνιστές και την πιο αργή από το αναμενόμενο μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

«Αυτή ήταν η πρώτη, ισχυρή επίπτωση ενός χειμώνα διαμαρτυρίας. Η Volkswagen θα πρέπει να συνέλθει και να βάλει επιτέλους στο ράφι τα εφιαλτικά της σχέδια, διαφορετικά οι συνάδελφοί μας θα βρουν τη σωστή απάντηση», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της IG Metall Thorsten Groeger, σύμφωνα με το Reuters.

Το συνδικάτο πρότεινε την περασμένη εβδομάδα μέτρα που, όπως είπε, θα εξοικονομήσουν 1,5 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται η κατάργηση των μπόνους για το 2025 και το 2026.

Η διοίκηση με τη σειρά της τα απέρριψε τις προτάσεις ως μη ρεαλιστικές, λέγοντας πως απλά καθυστερούν το αναπόφευκτο.

Πηγή: skai.gr

