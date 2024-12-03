Οι εργάτριες του σεξ στο Βέλγιο δικαιούνται πλέον επίσημες συμβάσεις εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν αποδοχές ασθενείας και άδεια μητρότητας, βάσει νόμου ορόσημο που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή.

Όπως μεταδίδει το CNN, σύμφωνα με το νόμο, τον οποίο ψήφισαν οι Βέλγοι νομοθέτες τον Μάιο, οι εργάτριες του σεξ που υπογράφουν μια τέτοια σύμβαση δικαιούνται επίσης μια σειρά από άλλα δικαιώματα και προστασίες που ισχύουν συνήθως για εργαζόμενους που απασχολούνται σε άλλους κλάδους, όπως ασφάλιση υγείας και επιδόματα ανεργίας.

«Πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία υπό την έννοια ότι είναι το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει ίσα δικαιώματα σε εργαζόμενους του σεξ (σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους) και τους προστατεύει από κινδύνους που είναι εγγενείς στη (δουλειά)», είπε στο CNN, ο Daan Bauwens, διευθυντής της Βελγικής Ένωσης των εργατριών του σεξ.

Οι εργαζόμενοι του σεξ που υπογράφουν επίσημη σύμβαση εργασίας έχουν πλέον «κάθε είδους κοινωνική προστασία» που δίνεται στην πλειοψηφία των εργαζομένων στο Βέλγιο, σύμφωνα με τον Quentin Deltour, διευθυντή δημοσίων σχέσεων στο Espace P, μια ομάδα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων του σεξ στο Βέλγιο, η οποία βοήθησε στη σύνταξη του νόμου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργαζόμενοι του σεξ έχουν επίσης το δικαίωμα να αρνηθούν να παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτη ή να πραγματοποιήσουν μια συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη και να σταματήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ανά πάσα στιγμή.

Ο νέος νόμος απαιτεί από τους εργοδότες των εργαζομένων του σεξ να λάβουν άδεια από την κυβέρνηση, είπε ο Deltour στο CNN. Οι άδειες χορηγούνται μόνο εάν ο υποψήφιος εργοδότης πληροί ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του να μην έχει προηγούμενες καταδίκες για βιασμό ή εμπορία ανθρώπων.

Ο νόμος επιβάλλει επίσης υποχρεώσεις στους εργοδότες των εργαζομένων του σεξ, απαιτώντας από αυτούς να παρέχουν προφυλακτικά, καθαρά κλινοσκεπάσματα και κουμπί συναγερμού έκτακτης ανάγκης στα δωμάτια των εργαζομένων, μεταξύ άλλων.

Προηγουμένως, είπε ο Deltour, πολλές εργάτριες του σεξ υπέγραφαν συμβόλαια με τους εργοδότες τους, ή μαστροπούς, αλλά αυτά τα έγγραφα «είχαν μηδενική αξία» επειδή η εργασία ως μαστροπός ήταν παράνομη.

Αποποινικοποίηση

Οι εργαζόμενοι του σεξ παγκοσμίως αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακρίσεις, βία και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Ενώ μερικές χώρες έχουν νομιμοποιήσει τη σεξουαλική εργασία - όπως η Γερμανία και η Ολλανδία - στη συντριπτική πλειονότητα των άλλων χωρών, παραμένει παράνομη σύμφωνα με το Global Network of Sex Work Projects, μια διεθνή ένωση. ομάδων εργαζομένων του σεξ.

Ο νέος νόμος στο Βέλγιο έρχεται δύο χρόνια αφότου η χώρα αποποινικοποίησε τη σεξουαλική εργασία και ανέτρεψε νόμους που απαγόρευαν σε τρίτους, όπως ιδιοκτήτες και λογιστές, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εργαζόμενους του σεξ.

Αυτοί οι νόμοι κατέστησαν «αδύνατο να γίνεται η εργασία με κανονικό και ασφαλή τρόπο», σύμφωνα με τη Βελγική Ένωση Εργαζομένων του Σεξ.

Η αποποινικοποίηση στο Βέλγιο «αφαίρεσε κάθε είδους ποινική κύρωση είτε για τον «αγοραστή» είτε για τον πωλητή» του σεξ, δήλωσε στο CNN η Erin Kilbride, ερευνήτρια στο Human Rights Watch, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο βήμα για την προστασία των εργαζομένων του σεξ από τη βία, για παράδειγμα, αλλά αυτό δεν του είχε δώσει πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση.

«Οι εργάτριες του σεξ αξίζουν τα ίδια δικαιώματα και ελευθερίες με όλους τους εργαζόμενους και αυτός ο νόμος είναι μια παγκόσμια πρώτη φορά που μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε η ίδια.

Ο νέος νόμος, ωστόσο, δεν καλύπτει όλους τους τύπους εργαζομένων του σεξ. Για παράδειγμα, αποκλείει όσους εργάζονται ανεξάρτητα, διαδικτυακά ή σε πορνογραφικές ταινίες, είπε ο Deltour.

«Αυτή είναι αδυναμία», είπε. «(Αλλά) τουλάχιστον είναι ένα πρώτο βήμα», σημείωσε.

