Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταδίκασε σήμερα τη συντονισμένη έκρηξη βομβητών που είχε στόχο την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, χαρακτηρίζοντας τη "τρομοκρατική σιωνιστική επιθετικότητα" στην περιοχή, αναφερόμενη στο Ισραήλ.

«Καταδικάζουμε έντονα τη σιωνιστική τρομοκρατική επιθετικότητα που είχε στόχο Λιβανέζους πολίτες ανατινάζοντας συσκευές επικοινωνίας σε διαφορετικές περιοχές του εδάφους του Λιβάνου», δήλωσε η Χαμάς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η επίθεση δεν έκανε καμιά διάκριση «μεταξύ των μαχητών της αντίστασης και των αμάχων».

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 2.800 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

