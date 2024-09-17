ΗΠΑ για εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο: Δεν γνωρίζαμε και δεν έχουμε μπλεχτεί

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών σε όλον τον Λίβανο, από τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και άλλοι 2.800 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ και ιατρικό προσωπικό.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ είπε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στο συμβάν, δεν γνωρίζουν ποιος ευθύνεται και δεν ήταν ενήμερες εκ των προτέρων.

Λίγο νωρίτερα η Χεζμπολάχ απείλησε ότι θα τιμωρήσει το Ισραήλ για την επίθεση στα μέλη της.

Ο Μίλερ τόνισε ότι οι πολίτες δεν είναι «νόμιμοι στόχοι» για οποιαδήποτε επιχείρηση, όμως απέφυγε να σχολιάσει το συμβάν. Παράλληλα, έκανε έκκληση στην Τεχεράνη να μην εκμεταλλευτεί το επεισόδιο αυτό για να πυροδοτήσει την αστάθεια και να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να κρίνει κανείς πώς η επίθεση αυτή στον Λίβανο θα μπορούσε να επηρεάσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.