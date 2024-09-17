Ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει πως η σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ απαιτεί διπλωματική λύση

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει διπλωματική λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τόνισε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου προανήγγειλε αντίποινα, κατηγορώντας το Ισραήλ για τις ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και τραυμάτισαν περίπου 2.800, συμπεριλαμβανομένων μαχητών της οργάνωσης και του ιρανού πρεσβευτή στη Βηρυτό.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση» σε αυτήν τη σύγκρουση, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

