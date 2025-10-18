Μεγάλες διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της σημερινής ημέρας κινητοποιήσεων που ήδη καταδικάζεται από την αμερικανική δεξιά ως έκφραση «μίσους κατά της Αμερικής».

Με κεντρικό σύνθημα «No Kings» (Οχι στους βασιλιάδες), εκατομμύρια Αμερικανοί διαδηλώωουν για να καταγγείλουν την αυταρχική άσκηση της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην περιοχή του Φόρεστ Χιλς στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από το μεσημέρι φωνάζοντας «αγαπάμε τη χώρα μας, δεν ανεχόμαστε τον Τραμπ».

🚨HOLY SHIT!



Check out New York City’s turnout for the No King’s Protest.



NO KINGS! EVER!



pic.twitter.com/8SMcXtOoYM — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 18, 2025

«Ο πρόεδρος αυτός είναι ντροπή και ελπίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν σήμερα στους δρόμους», η 36χρονη διαδηλώτρια Στεφανί που προτίμησε να μην αποκαλύψει το επώνυμό της.

This is Boston. Thousands of protesters gather for the No Kings rally

Thank you pic.twitter.com/4VoibHrZCJ — Ron Smith (@Ronxyz00) October 18, 2025

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν τη σημερινή μέρα στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και στις κωμοπόλεις της αμερικανικής υπαίθρου...ακόμη και κοντά στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο όπου περνά το σαββατοκύριακο.

BREAKING: Massive turnout at the No Kings Day protest in New York City Times Square.



This is Trump‘s worst nightmare. People normalizing the fact that it’s OK to protest against a wannabe dictator. pic.twitter.com/V2s0sE8fdW — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Στα μέσα του Ιουνίου, η πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων που οργανώθηκε από την οργάνωση-ομπρέλα No Kings, που εκπροσωπεί περί τις 300 οργανώσεις, είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια διαδηλωτές κάθε ηλικίας.

Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καταγγέλλουν «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε οπαδούς της Χαμάς και των αντίφα». Ο αντιπρόσωπος της Μινεζότα Τομ Εμερ έκανε λόγο για «τρομοκρατική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος».

«Μην επιτρέψετε στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να σας εκφοβίσουν και να σας φιμώσουν», απάντησε ο επικεφαλής των γερουσιαστών του Δημοκρατικού Κόμματος Τσακ Σούμερ καλώντας τους Αμερικανούς «να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί» με μήνυμά του στο Χ. Παρόμοιο κάλεσμα απηύθυνε και η ηττημένη προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, αλλά και ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ ντε Νίρο.

In our country, the power is with the people. Tomorrow, October 18, I encourage you to join your neighbors in peaceful protest at a No Kings event. pic.twitter.com/tAXlyqoamq — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 18, 2025

