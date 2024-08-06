Χαμάς: Διορίζει τον Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταρουίς ως νέο προσωρινό ηγέτη

Ο νέος επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, διάδοχος του Ισμαήλ Χανίγια, θα είναι ο Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταργουίς, αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Arabiya επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Ο Νταργουίς (με το ψευδώνυμο Αμπού Ομάρ Χασάν), ο οποίος ζει στο Κατάρ, θα ηγηθεί του πολιτικού σκέλους της τρομοκρατικής ομάδας μέχρι να διεξαχθούν νέες εκλογές, προσθέτουν οι πηγές.

🚨 اختيار "محمد إسماعيل درويش" رئيساً للمكتب السياسي لـ حماس خلفاً لـ"إسماعيل هنية".



"درويش" المعروف بـ"أبو عمر حسن" يعيش في قطر، وهو رئيس مجلس شورى الحركة، سيرأس لفترة انتقالية، بعدما اتفقت الحركة على اختيار بديل مؤقت، لحين إجراء تصويت عام. pic.twitter.com/v3KoP6OPaR — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) August 6, 2024

«Αυτό παρά το γεγονός ότι πριν από δύο ημέρες οι επίσημες πηγές της Χαμάς διέψευσαν τις εικασίες για την εκλογή του Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταργουίς ως επικεφαλής του νέου πολιτικού γραφείου του κινήματος της Χαμάς» σχολιάζει το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Ο Γιαχία Σινουάρ είναι ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έχοντας αναλάβει τη σκυτάλη από τον Χανίγια, τον Φεβρουάριο του 2017, και είναι από τους συνιδρυτές του μηχανισμού ασφαλείας της Χαμάς.

Από έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας που έφερε κεφαλή περίπου 7 κιλών, σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν που πραγματοποιούν έρευνα για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του, το IRGC είπε ότι η δολοφονία του «σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το Σιωνιστικό καθεστώς» και υποστηρίχθηκε από την «εγκληματική κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.