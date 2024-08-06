Δημοσκοπική βουτιά του κόμματος του Ερντογάν - Έρχεται δεύτερο με διαφορά

Στα χαμηλότερα δημοσκοπικά επίπεδα από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο του 2002 βρίσκεται το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερη δημοσκόπηση.

Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Metropoll δείχνει ότι το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία προηγείται του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με διαφορά 7,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Στο ερώτημα «ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γίνονταν βουλευτικές εκλογές αυτή την Κυριακή», οι ερωτηθέντες πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 33,8% υπέρ του CHP και μόλις 26,1% υπέρ του ΑΚΡ.

Η δημοσκόπηση της Metropoll του Ιουλίου δείχνει ότι τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος σημείωσαν βουτιά 6,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την ίδια έρευνα ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιούνιο. Σε εκείνη την έρευνα το ΑΚΡ κατέγραψε 32,4% έναντι 32,8% του CHP. Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν μετά την αναγωγή του ποσοστού όσων δεν απάντησαν ή δήλωσαν αναποφάσιστοι.

Στις περυσινές βουλευτικές εκλογές, στις 14 Μαΐου 2023, το ΑΚΡ είχε βγει νικητής με 35,32% έναντι 25,41%του CHP, ενώ στις τοπικές εκλογές στις 31 Μαρτίου φέτος το CHP έλαβε το 37,77% των ψήφων έναντι 35,49% του ΑΚΡ.

Από το ποσοστό του 35,32% που έλαβε το ΑΚΡ στις περυσινές βουλευτικές εκλογές, σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι, το 53,3%, δηλώνουν ότι θα ξαναψήφιζαν σήμερα το κυβερνών κόμμα, το 30,3% των ερωτηθέντων δηλώνουν αναποφάσιστοι και οι υπόλοιποι είπαν ότι θα ψηφίσουν άλλα κόμματα. Κρίνεται πάντως απογοητευτικό για το CHP το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, κατορθώνει να απορροφήσει μόνο το 2,26% των πρώην ψηφοφόρων του ΑΚΡ.

Η δημοσκόπηση της Metropoll διεξήχθη μεταξύ 12 και 16 Ιουλίου 2024, σε δείγμα 1.784 ατόμων και σε 28 νομούς της Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

