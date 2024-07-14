Νωρίς την Κυριακή ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η οργάνωση αποσύρεται από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις καταγγέλλοντας τις «σφαγές εναντίον άοπλων πολιτών».

Η Χαμάς «είναι ωστόσο έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις» όταν το Ισραήλ «θα αποδείξει ότι σοβαρολογεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός» και την ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατουμένων με τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Συνολικά, τουλάχιστον 141 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Αυτός είναι ένας από τους βαρύτερους ημερήσιους απολογισμούς εδώ και πολλές εβδομάδες

Ένα στέλεχος της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες αφηγήθηκε ότι είδε, στο νοσοκομείο Νάσερ του Χαν Γιουνίς, «φρικτές εικόνες», από τις χειρότερες από την έναρξη του πολέμου. «Είδα νήπια ακρωτηριασμένα, παιδιά παράλυτα, που ήταν αδύνατον να τα νοσηλεύσουν», περιέγραψε ο Σκοτ Άντερσον, ο αναπληρωτής συντονιστής των ανθρωπιστικών υποθέσεων της υπηρεσίας αυτής.

Πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου από το Αλ Μαουάσι δείχνουν καμένες σκηνές, κλινοσκεπάσματα και στρώματα διαλυμένα.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επέμεινε ότι «τα περισσότερα θύματα ήταν τρομοκράτες» ενώ ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιχείρηση στο Χαν Γιουνίς έστειλε «ένα μήνυμα αποτροπής» στους εχθρούς του Ισραήλ και συνέβαλε στην αποδυνάμωση της Χαμάς.

Ο στρατός συνεχίζει εξάλλου τις επιχειρήσεις του στον τομέα της Ράφα, στα νότια, και στην Πόλη της Γάζας, στα βόρεια, όπου λέει ότι «εξόντωσε πολλούς τρομοκράτες». Σύμφωνα με Παλαιστίνιους τραυματιοφορείς, τουλάχιστον οκτώ είναι οι νεκροί από πλήγματα στην Πόλη της Γάζας.

«Το Ισραήλ δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο», δηλώνει ο Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ζήτησε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ το οποίο, όπως είπε, «δεν έχει καμία πρόθεση για ειρήνευση» στη Γάζα, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.

«Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου διαπράττουν νέες σφαγές κάθε φορά που υπάρχει θετικό κλίμα. Αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία πρόθεση για ειρήνη», είπε ο Φιντάν. «Το γεγονός ότι η Χαμάς αποδέχεται όρους για εκεχειρία θεωρείται από το Ισραήλ ως ένδειξη αδυναμίας και παράδοσης, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο», επέμεινε.

«Μετά την επίθεση εναντίον αμάχων στο Χαν Γιουνίς χθες, καταλαβαίνουμε ότι η πρόθεση του Ισραήλ δεν είναι να βάλει τέλος σε αυτή τη σύγκρουση αλλά να συνεχίσει την πολιτική εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού», πρόσθεσε ο Φιντάν.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, από τα ισραηλινά πλήγματα στον καταυλισμό εκτοπισμένων του Αλ Μαουάσι, κοντά στο Χαν Γιουνίς, σκοτώθηκαν 92 Παλαιστίνιοι. Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας έκανε από την πλευρά της λόγο για 20 νεκρούς στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στην Πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ επιμένει ότι στον τομέα του Χαν Γιουνίς ο στόχος του ήταν δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, ο Μοχάμεντ Ντέιφ και το Ράφα Σαλάμα, ο αρχηγός του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωση και ο διοικητής του Χαν Γιουνίς, αντίστοιχα.

«Αφού η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε γίνει δεκτή, έστω και δυσκολία, από τη Χαμάς, το Ισραήλ θα έπρεπε να την αποδεχθεί το συντομότερο δυνατόν και να βάλει τέλος στην αιματοχυσία», είπε ο Φιντάν. «Διαφορετικά, θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί, σφαγές και αστάθεια και εμείς δεν το θέλουμε αυτό», πρόσθεσε.

