Σοκ και δέος στις ΗΠΑ και διεθνώς από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τραυματίστηκε ελαφρά στο δεξί αυτί του, και στη συνέχεια φυγαδεύτηκε δείχνοντας, πάντως, πως είναι καλά στην υγεία του.

Οι New York Times δημοσίευσαν την Κυριακή μια συγκλονιστική φωτογραφία που δείχνει τη σφαίρα να περνάει δίπλα από το κεφάλι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Στη φωτογραφία του Doug Mills, που δημοσιεύουν οι New York Times στο X, διακρίνεται η διαδρομή της σφαίρας καθώς κατευθύνεται προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Photo by New York Times photographer Doug Mills shows bullet flying just behind Trump's head. pic.twitter.com/0ncIBC0i1v — The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2024

