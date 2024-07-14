Ισραήλ: Νεκρός ο διοικητής της ταξιαρχίας της Χαμάς στην Χαν Γιουνίς

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ο Ράφα Σαλάμα διοικητής της ταξιαρχίας της Χαμάς στην Χαν Γιουνίς σκοτώθηκε σε μία χθεσινή αεροπορική επιδρομή που είχε επίσης, στόχο και τον αρχηγό της πολεμικής πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Ντέιφ.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, ο Σαλάμα ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ντέιφ και είχε εμπλοκή στο σχεδιασμό της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Ο θάνατος του, “προκαλεί σοβαρά εμπόδια στις πολεμικές ικανότητες της Χαμάς”, σύμφωνα με στρατιωτικούς κύκλους στο Ισραήλ.

Η Χαμάς δεν επιβεβαίωσε την τύχη του Σάλαμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

