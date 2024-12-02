Επειτα από μια αστραπιαία επίθεση των τζιχαντιστών της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (ΧΤΣ, HTS) και των ανταρτών συμμάχων τους στη βόρεια Συρία και την κατάληψη του Χαλεπίου και άλλων περιοχών, ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσε σήμερα πως η επίθεση έχει στόχο «να ανασχεδιάσει τον χάρτη» της Μέσης Ανατολής.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Άσαντ δήλωσε πως η «τρομοκρατική κλιμάκωση» έχει σκοπό «να προσπαθήσει να διαμελίσει την περιοχή, να διαλύσει τα κράτη της και να ανασχεδιάσει τον χάρτη της περιοχής σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Αμερικής και της Δύσης»

Την περασμένη Τετάρτη, ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία της HTS, εξαπέλυσαν επίθεση από τη βάση τους στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, ως «αντίποινα» για τις πρόσφατες επιθέσεις της συριακής κυβέρνησης σε πόλεις της Ιντλίμπ, συμπεριλαμβανομένων των Αρίχα και Χαρμάντα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επίθεση κατά των δυνάμεων του Άσαντ στην περιοχή μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ιντλίμπ το 2020, με τη μεσολάβηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας και Ιράν στην Άγκυρα με επίκεντρο τη Συρία

Συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε στην 'Αγκυρα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, με το επίκεντρο των συνομιλιών να βρίσκεται στις εξελίξεις στη Συρία.

Σε από κοινού συνέντευξή του με τον Ιρανό υπουργό, μετά τις συνομιλίες τους, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «θα ήταν λάθος να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα γεγονότα στη Συρία με οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση. Αυτό αποτελεί καταφύγιο και λάθος για όσους δεν θέλουν να κατανοήσουν την πραγματικότητα σχετικά με τη Συρία». Χαρακτήρισε δε λάθος το γεγονός ότι η Δαμασκός «αγνοεί τα νόμιμα αιτήματα της συριακής αντιπολίτευσης και την έλλειψη ειλικρινούς συμμετοχής του καθεστώτος στην πολιτική διαδικασία».

«Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν για άλλη μια φορά ότι η Δαμασκός πρέπει να συμφιλιωθεί με τον ίδιο της το λαό και τη νόμιμη αντιπολίτευση. Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε αναγκαία συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Σχετικά με την παρουσία κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία, τις οποίες η Τουρκία θεωρεί προέκτασή της οργάνωσης ΡΚΚ και τις συνδέει με την τρομοκρατία, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν θα δώσει ποτέ, μα ποτέ, διέξοδο σε τρομοκρατικές οργανώσεις που προσπαθούν να επωφεληθούν από το περιβάλλον αστάθειας. Θα εξαλείψουμε όλες τις απειλές κατά της εθνικής μας ασφάλειας και του λαού μας, όπου κι αν βρίσκονται».

Αναφερόμενος στη συμφωνία της Αστάνα μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας, Ιράν και καθεστώτος 'Ασαντ για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στον εμφύλιο της Συρίας, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «έτσι, στοχεύσαμε να προωθήσουμε την πολιτική δέσμευση του καθεστώτος με την αντιπολίτευση». Σημείωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τον συντονισμό της με το Ιράν, με το οποίο έχει πραγματοποιήσει σημαντικές προόδους στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Αστάνα.

«Πάντα υποστηρίζαμε την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της Συρίας. Θα την υποστηρίζουμε και από εδώ και στο εξής», είπε ο Φιντάν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επισήμανε ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή του στην Τουρκία σε σύντομο χρονικό διάστημα και τόνισε ότι πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό μία σύνοδος μεταξύ της Τουρκίας, του Ιράν και της Ρωσίας σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών για να συζητηθεί η κρίση στη Συρία.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι οι συνομιλίες με τον Τούρκο υπουργό «ήταν πολύ άμεσες, διαφανείς, εποικοδομητικές και φιλικές»

«Ακριβώς όπως έχουμε σταθεί στο πλευρό του λαού, της κυβέρνησης και του στρατού της Συρίας μέχρι σήμερα, θα σταθούμε στο πλευρό τους και στο μέλλον», συμπλήρωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

