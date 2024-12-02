Διπλωματική και όχι στρατιωτική λύση αναζητά ο Ζελένσκι - Η Γερμανία καλεί την Κίνα να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου

Τη διπλωματία βάζει ξανά μπροστά ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας σε νεότερες δηλώσεις του πως η ανάκτηση τμημάτων του ουκρανικού εδάφους από τη Ρωσία, μπορεί να επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα και όχι με στρατιωτική βία.

Σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo News, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε πως είναι δύσκολο να διεκδικήσει με τη βία τα κατεχόμενα από τη Ρωσία τμήματα της χώρας του, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

«Ο στρατός μας δεν έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να βρούμε διπλωματικές λύσεις» τόνισε ο Ζελένσκι.

Τόνισε ότι τέτοια βήματα θα μπορούσαν να εξεταστούν «μόνο όταν γνωρίζουμε ότι είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τη Ρωσία από το να εξαπολύσει νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας».

Τα νέα σχόλια του Ζελένσκι δείχνουν μια μετατόπιση από τη μακροχρόνια στάση του ότι η χώρα του θα αγωνιστεί για να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν να βοηθήσει να πειστούν τα μέλη του ΝΑΤΟ να καλέσουν την Ουκρανία να ενταχθεί στη συμμαχία, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να κερδίζει στο πεδίο της μάχης.

Είπε επίσης πως η σύγκρουση έχει εισέλθει σε μια «περίπλοκη περίοδο».

Γερμανία καλεί Κίνα να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου

Την ίδια ώρα, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, προειδοποίησε τον Κινέζο ομόλογό της ότι η υποστήριξη του Πεκίνο προς τη Μόσχα θα επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών και αντ' αυτού προέτρεψε την Κίνα να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μιλώντας από το Πεκίνο, η Γερμανίδα ΥΠΕΞ τόνισε πως ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 1.000 ημέρες επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο και ότι στρατεύματα της Βόρειας Κορέας αναπτύσσονται για να πολεμήσουν στο πλάι της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας κινεζικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το AFP, η Μπέρμποκ προέτρεψε σε μια διεθνή ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία και δήλωσε ότι «γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Κίνα», προσθέτοντας ότι κάθε μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει «ευθύνη για την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο».

Το Βερολίνο επιδιώκει να οικοδομήσει καλύτερους δεσμούς με την Κίνα, ενώ το Πεκίνο είναι γνωστό πως κρατά μια ουδέτερη στάση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η Κίνα παραμένει στενός πολιτικός και οικονομικός σύμμαχος της Ρωσίας και τα μέλη του ΝΑΤΟ είχαν κατακρίνει το Πεκίνο πως δεν καταδίκασε την ρωσική εισβολή.

