Δεν έχει τέλος η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέο μέτωπο να ανοίγει στη Συρία, ενώ ήδη μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα και η κατάσταση είναι εύθραυστη στον Λίβανο.

Οι δυνάμεις των ανταρτών που ελέγχονται από τζιχαντιστική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση κατά των δυνάμεων του Μπασάρ αλ Άσαντ και ξεκίνησαν ταχεία προέλαση στο Χαλέπι και σε βόρειες περιοχές της χώρας.

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο πως αποσύρει προσωρινά τα στρατεύματα από το Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πως όταν ανασυγκροτηθεί θα κάνει αντεπίθεση. Οι δυνάμεις του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ήλεγχαν το Χαλέπι από το 2016 με την υποστήριξη του Ιράν, της Ρωσίας και της Χεζμπολάχ.

Αυτή τη στιγμή, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Συρίας, βρίσκεται για πρώτη φορά από το 2016 υπό τον έλεγχο τζιχαντιστών και ανταρτών. Και η προέλαση συνεχίζεται.

Ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Όπως φαίνεται στον χάρτη του Al Jazeera, τέσσερις ομάδες μάχονται για τον έλεγχο των εδαφών της Συρίας.

Αναλυτικά:

Συριακές κυβερνητικές δυνάμεις: Ο στρατός, η κύρια στρατιωτική δύναμη της κυβέρνησης, πολεμά μαζί με τις Δυνάμεις Εθνικής Άμυνας, μια φιλοκυβερνητική παραστρατιωτική ομάδα. (σε κόκκινο χρώμα στον χάρτη)

Συριακές δημοκρατικές δυνάμεις: Πρόκειται για ομάδα Κούρδων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και ελέγχουν τμήματα της ανατολικής Συρίας. (με κίτρινο χρώμα στον χάρτη)

Η τζιχαντιστική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (Hayat Tahrir al-Sham, HTS) και άλλες ομάδες ανταρτών: Η HTS είναι η τελευταία εκδοχή του Μετώπου αλ Νούσρα, το οποίο είχε υποσχεθεί πίστη στην αλ Κάιντα μέχρι που διέκοψε αυτούς τους δεσμούς το 2016. (σε πράσινο χρώμα στον χάρτη).

Τουρκικές και προσκείμενες στην Τουρκία συριακές ανταρτικές δυνάμεις: Ο Συριακός Εθνικός Στρατός είναι μια υποστηριζόμενη από την Τουρκία αντάρτικη δύναμη στη βόρεια Συρία. (με γαλάζιο χρώμα)

Το χρονικό της νέας έντασης

Την Τετάρτη, την ίδια ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία της HTS, εξαπέλυσαν επίθεση από τη βάση τους στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία.

Η ομάδα των ανταρτών ισχυρίζεται πως οι επιθέσεις είναι αντίποινα για τις πρόσφατες επιθέσεις της συριακής κυβέρνησης σε πόλεις της Ιντλίμπ, συμπεριλαμβανομένων των Αρίχα και Χαρμάντα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επίθεση κατά των δυνάμεων του Άσαντ στην περιοχή μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ιντλίμπ το 2020, με τη μεσολάβηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το συριακό καθεστώς απάντησε με βομβαρδισμούς σε ανταρτοκρατούμενες περιοχές, ενώ η ρωσική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές, σαν υποστήριξη.

Μέχρι την Πέμπτη, οι αντάρτες είχαν καταλάβει περισσότερα εδάφη και είχαν εκδιώξει τις κυβερνητικές δυνάμεις από χωριά στην ανατολική Ιντλίμπ και στη συνέχεια άρχισαν να πιέζουν προς τον αυτοκινητόδρομο Μ5, έναν στρατηγικό δρόμο που οδηγεί νότια προς την πρωτεύουσα, τη Δαμασκό.

Μέχρι την Παρασκευή, οι δυνάμεις των ανταρτών είχαν εισέλθει σε τμήματα της πόλης του Χαλεπιού.

Μέχρι το Σάββατο, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες και βίντεο που έδειχναν μαχητές των ανταρτών να βγάζουν φωτογραφίες δίπλα στην αρχαία πόλη του Χαλεπιού, συνεχίζοντας την προέλαση.

Αφού κατέλαβαν το Χαλέπι, οι αντάρτες προχώρησαν νότια, αλλά υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το αν έχουν φτάσει στην κεντρική πόλη Χάμα.

