Έναν άσο στο μανίκι του φέρεται να έχει ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο αρχιτέκτονας του Brexit.

Σύμφωνα με το Politico, ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, συζητά τις τελευταίες ημέρες για μια πιθανή συνεργασία, με τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ.

Επικαλούμενοι «κορυφαίους επιχειρηματίες και στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος», οι Times ανέφεραν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε για τους φόβους των πολιτικών αντιπάλων του Φάρατζ στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου πρόκειται να βγάλει από το χαρτοφυλάκιό του - 100 εκατομμύρια δολάρια - για να υποστηρίξει τον αγώνα του Φάρατζ.

Ο ίδιος ο Φάρατζ υποστήριξε στην εφημερίδα ότι δε γνωρίζει αν ο Μασκ θα τον στηρίξει οικονομικά το κόμμα του το οποίο πήρε φέτος ένα μερίδιο από τους ψήφους του Συντηρητικού Κόμματος και τώρα έχει στρέψει το βλέμμα του στους Εργατικούς ασκώντας δριμύ κριτική.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είμαι σε επαφή μαζί του και υποστηρίζει πολύ τις πολιτικές μου θέσεις. Μοιραζόμαστε και οι δύο μια φιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Τραμπ είπε καλά λόγια για μένα μπροστά στον Μασκ. Έχουμε μια καλή σχέση μαζί του» επισήμανε.

Την περασμένη Πέμπτη, ένας λογαριασμός στο X δημοσίευσε την τελευταία αποχώρηση των Τόρις και την ένταξή του στις τάξεις του Reform με το σχόλιο: «Η μεταρρύθμιση θα κερδίσει στις επόμενες γενικές εκλογές».

Μοιράζοντας τις εξελίξεις αυτές με τους πάνω από 200 εκατομμύρια ακολούθους του ο Μασκ σχολίασε : «Ναι».

Την ίδια ώρα οι σχέσεις του Μασκ με την κυβέρνηση των Εργατικών δεν είναι οι καλύτερες. Έχει τσακωθεί επανειλημμένα με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο X, βαρύνοντας την εσωτερική πολιτική και ενισχύοντας ειδήσεις που επικρίνουν τον κεντροαριστερό ηγέτη των Εργατικών.

Προς το παρόν, ακόμη και οι εικασίες για στενότερους δεσμούς μεταξύ Μασκ και Φάρατζ είναι αρκετές ώστε οι Συντηρητικοί να ελπίζουν σε αλλαγή απόψεων.

