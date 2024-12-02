Οι Κούρδοι αποσύρονται από το Χαλέπι – Φόβοι για σφοδρή «απάντηση» του Άσαντ και της Ρωσίας 

Οι κουρδικές δυνάμεις (YPG) άρχισαν να αποσύρονται από τις περιοχές που ελέγχουν στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης του Χαλεπίου, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις δυνάμεις των ανταρτών, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές.

Η συμφωνία για την αποχώρηση από τις περιοχές Sheikh Maqsoud και Bustan al Basha και άλλα σημεία της πόλης επιτρέπει στους αμάχους να φύγουν προς περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας που βρίσκονται υπό κουρδικό έλεγχο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμούς στο κέντρο του Χαλεπίου καθώς και στην πόλη Ιντλίμπ, από τις δυνάμεις του Άσαντ.

«Φόβοι για καμένη γη»

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Razan Saffour, Βρετανο-Σύρος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει την οικογένειά του στο Χαλέπι, δήλωσε ότι υπάρχει φόβος για την αντίδραση της κυβέρνησης και των ρωσικών δυνάμεων.

Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στη χώρα, που ξεκίνησε το 2015, καθώς και του Ιράν δύο χρόνια νωρίτερα, συνέβαλαν στην αλλαγή της πορείας του πολέμου υπέρ του Άσαντ.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας στο Χαλέπι βοήθησαν στη συνέχεια τις κυβερνητικές δυνάμεις να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της πόλης το 2016.

«Μιλάμε για ομάδες ανταρτών που κερδίζουν συριακό έδαφος με πολύ, πολύ γρήγορο ρυθμό, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν αεράμυνα» ανέφερε.

«Και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στο παρελθόν, το καθεστώς του Άσαντ, η Ρωσία και ο σύμμαχός τους, το Ιράν, απάντησαν με μια πολιτική καμένης γης» ανέφερε εκφράζοντας φόβο για σφοδρή και οργανωμένη επίθεση.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μετέβη στη Δαμασκό την Κυριακή, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη θα υποστηρίξει τον Άσαντ.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέφρασαν επίσης την αλληλεγγύη τους στον πρόεδρο της Συρίας, σε πρόσφατες τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί του.

Πηγή: skai.gr

