Όποια απόπειρα των ΗΠΑ να υποχρεώσουν χώρες να χρησιμοποιήσουν το δολάριο θα γυρίσει μπούμερανγκ, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο μετά την απειλή του εκλεγμένου Ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ να επιβάλει δασμούς στις χώρες των BRICS αν δημιουργήσουν δικό τους νόμισμα.

Το Σάββατο ο Τραμπ απαίτησε από τα κράτη μέλη των BRICS να δεσμευτούν να μη δημιουργήσουν νέο νόμισμα ή να στηρίξουν άλλο νόμισμα που θα αντικαταστήσει το αμερικανικό δολάριο, αλλιώς οι χώρες αυτές θα βρεθούν αντιμέτωπες με δασμούς 100%.

Αρχικά στην ομάδα BRICS ανήκαν η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα αλλά στη συνέχεια η ομάδα διευρύνθηκε και σήμερα περιλαμβάνει πλέον και την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Νότια Αφρική.

Ο Οργανισμός δεν έχει κάποιο κοινό νόμισμα, αλλά έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος οι συζητήσεις που χρονολογούνται από παλιά σχετικά με αυτό το θέμα και κυρίως αφότου η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι το δολάριο δεν είναι πλέον ελκυστικό ως αποθεματικό νόμισμα για πολλές χώρες και αυτή η τάση, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαπλώνεται.

«Ολο και περισσότερες χώρες στρέφονται στη χρήση του εθνικού τους νομίσματος για τις εμπορικές και διεθνείς οικονομικές τους δραστηριότητες», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Αν η Ουάσινγκτον κατέφευγε σε "οικονομική ισχύ" για να υποχρεώσει χώρες να χρησιμοποιήσουν το δολάριο, αυτό θα της γύριζε μπούμερανγκ, προέβλεψε ο Πεσκόφ.

«Αν οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ισχύ --όπως λένε οικονομική ισχύ-- για να υποχρεώσουν χώρες να χρησιμοποιήσουν το δολάριο, αυτό θα ενίσχυε περαιτέρω την τάση της αλλαγής προς τα εθνικά νομίσματα (στο διεθνές εμπόριο)», είπε ο Πεσκόφ.

«Το δολάριο έχει αρχίσει να μην είναι ελκυστικό ως αποθεματικό νόμισμα για έναν αριθμό χωρών», κατέληξε.

Η κυριαρχία του δολαρίου έχει ουσιαστικά αρχίσει να ενισχύεται το τελευταίο διάστημα χάρη στην εύρωστη αμερικανική οικονομία, την αυστηρότερη νομισματική πολιτική και τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους ακόμη και αν ο οικονομικός κατακερματισμός έχει ενισχύσει την τάση των χωρών του BRICS να απομακρυνθούν από το δολάριο προτιμώντας άλλα νομίσματα.

Έρευνα του Κέντρου Γεωοικονομικής του Ατλαντικού Συμβουλίου έδειξε αυτή τη χρονιά ότι το αμερικανικό δολάριο παραμένει το κυρίαρχο αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως και ότι ούτε το ευρώ ούτε οι χώρες του BRICS έχουν μπορέσει να μειώσουν την παγκόσμια εξάρτηση από το δολάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.